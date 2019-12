Зимна буря блокира Източна Канада

З имна буря доведе до анулирането на стотици полети и остави десетки хиляди абонати без ток в източната част на Канада в навечерието на Нова година.

Близо 200 полета бяха отменени в тази част от страната

заради комбинация от сняг и леден дъжд, предаде агенция Франс прес, като цитира събрана информация от различни летища.

Най-много полети, над 100, са били анулирани от и до международното летище на Монреал. Повечето от тях са били от и до летища в провинция Онтарио и североизточната част на САЩ. Отменени са и полети от и до летищата в Квебек, Отава и Торонто.

