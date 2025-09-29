Любопитно

Три начина да се справите с емоционални вампири

Токсичните отношения оказват негативно влияние на психичното ви здраве

29 септември 2025, 13:39
Три начина да се справите с емоционални вампири
Източник: iStock

И мате ли енергиен вампир в живота си?

Това не е свръхестествено същество, което жадува за кръв; енергийните вампири са приятели, които изглежда изсмукват енергията ви, когато прекарвате време с тях. Тези хора може да се оплакват много, да говорят само за себе си и да не проявяват истински интерес към вас или живота ви, предаде ВВС.

Как да ги разпознаете?

Честите признаци включват прекомерна нужда от внимание и уверение, според психолога и автор Сюзи Рийдинг. Те също могат бавно да подкопават настроението ви чрез двусмислени комплименти или чрез натиск да бъдете бодри, без да ви позволяват да изразите как се чувствате наистина.

Авторът и журналист Радхика Сангхани казва, че чувството ви след среща с такива хора често е разкриващият знак. „Излизам и си мисля, че това не работи, наистина съм изтощена, и успявам да видя, че проблемът е в тях, те са причината, а не аз.“

Ако това е проблем, с който се борите, ето три начина да се справите с него.

1. Кажете им как ви карат да се чувствате

Много хора може да не осъзнават как поведението им ви влияе. Разговорът може да бъде неудобен, но откровеното изразяване на чувствата ви може да бъде много ефективно. „Има много примери, при които хората, получили такава обратна връзка, са били ужасени. Те не са имали представа какво въздействие е имало поведението им върху другите“, казва Сюзи.

Този вид честност може да ви помогне да запазите приятелството. Радхика предлага разговор от рода на: „Когато сме заедно, не чувствам, че има много място за мен. Не се чувствам чут. Не ми задаваш въпроси.“ Ако са истински приятели, ще изслушат това, което казвате, и няма да го игнорират. „Ако веднага го отрекат или се защитават, за мен това показва, че не са хора, които искам в живота си“, добавя тя.

2. Поставете ясни граници

Ако приятелят ви не показва желание да промени поведението си и не можете да се измъкнете от живота си един на друг, важно е да поставите ясни граници, за да се защитите. Това може да стане чрез намаляване на времето, което прекарвате заедно, или чрез установяване на правила, когато сте заедно.

„Бъдете ясни за това какво е приемливо и какво не е. Например, можете да кажете: ‚Нека не си изпращаме безкрайни съобщения‘ или ‚Няма да говорим за емоционалния си живот‘“, казва Сюзи.

Промяната на това, което правите, когато прекарвате време заедно, също може да помогне. Ако обикновено излизате на вечеря и си говорите или пиете кафе редовно, опитайте различна дейност. „Защо не отидете на разходка заедно? Защо не тренирате заедно, така че все още да задоволявате нуждите си? Това намалява склонността им просто да доминират всичко“, предлага Сюзи.

3. Бъдете готови да прекратите приятелството

Обръщайте голямо внимание на това как се чувствате след среща с приятел. „Ако сте имали социален контакт, помислете: Беше ли това +2? Излязохте ли с чувство на въодушевление? Беше ли нула? Или беше -2, където те ви изтощават?“, казва Радхика.

Може да имате различна толерантност от другите, така че трябва да се доверите на собствената си преценка дали да започнете да ограничавате времето си с тях. И ако чувствате, че нещата са непоправими, Радхика казва, че не трябва да се страхувате да сложите край на връзката. „В някои ситуации, ако е достатъчно лесно, просто се оттеглям, особено ако е някой, когото току-що съм срещнал.“

Източник: BBC    
