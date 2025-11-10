Свят

"Жестокост до максимум": Как изтезават в руската армия

Изтезанията и униженията дори срещу собствените войници са обичайна практика в руската армия

10 ноември 2025, 09:37
"Жестокост до максимум": Как изтезават в руската армия
Източник: iStock

И зтезанията и униженията дори срещу собствените войници са обичайна практика в руската армия. Това се дължи на безнаказаността, твърди експерт, според когото армията се е превърнала в "огромна престъпна групуровка", съобщи Deutsche Welle.

"Погубиха детето ми", казва Татяна Бикова във видеообръщението си. Тя разказва, че синът ѝ Андрей е бил убит от командирите си в руската армия, чиито имена тя назовава и допълва, че ги ненавижда. Изнудвали са го да им даде половината от полагащото му се обезщетение за раняване, но вместо това с парите той си купил кола. Тогава те поискали колата, а след като не получили и нея, просто са го убили, казва още жената във видеото.

Тя е подала жалба в Следствения комитет на Русия и в прокуратурата, но това не довело до нищо. Андрей Биков бил обявен за безследно изчезнал. "Казаха ми, че преди да умре не е имал нито едно здраво място по тялото си, пребили са го зверски. Захвърлен е някъде из горите в Галициновка", разказва Бикова пред „Верстка“.

През октомври 2025 г. това издание стартирапроект за осветляване на разпространената практика за изтезания до смърт и „зануляване“ – така в руската армия на жаргон наричат убийствата на „своите“.

Убийства и изтезания в руската армия

„Верстка“ назовава десетки имена на командири, замесени в подобни деяния. Неволно това бе признато от депутата на „Единна Русия“ Александр Пащенко, който и сам е участвал във войната срещу Украйна. На критично настроен руснак от региона на Хакасия, Пащенко заяви: „За такива думи на фронта биха те занулили“, с което косвено потвърди съществуването на тази практика. 

„Убийствата на свои са само един от елементите, които сочат печалното състояние на руската армия. Там изтезанията са широко разпространена практика“, разказа за ДВ военният наблюдател Юрий Фьодоров. Видеоклипове с изтезания се публикуват и в каналите на Телеграм.

Фьодоров дава за пример едно подобно издевателство - „хвърлянето в яма“. В зависимост от настроението на командира всеки редник може да се окаже на дъното на някоя яма за седмица или две, през което време му подхвърлят само отпадъци от храната. Други войници пък ги карат да „прегръщат дърво“ оковават ги с белезници и ги завързват към дърво, като ги оставят така за ден-два без храна и вода.

Разбира се, винаги могат и да застрелят някой войник, а след това да го обявяват за безследно изчезнал или загинал в сражение. По свое усмотрение офицерите могат да изпратят войник в атака на място, където вероятността да бъде убит е много висока.

Нехуманни методи

Военният анализатор Ян Матвеев също казва, че в руската армия се използват нехуманни методи: „Изпращат свои на сигурна смърт, всички го знаят. Ясно е, че ако те изпратят да атакуваш укрепена позиция, е много вероятно да те убият. Трудно е да си представим какво може да те накара да отидеш на сигурна смърт, ако не те заплашва друго, например побои, изтезания, подигравки, психологически натиск и смърт“, обяснява експертът.

Причините за „зануляване“ могат да бъдат най-различни – неподчинение, нарушение на дисциплината, употреба на алкохол, спорове с офицери, отказ да се отстъпи част от заплатата. „След като можете да изпратите човек в безнадеждна атака, обричайки го на сигурна смърт, по същия начин можете да убиете човек в тила за някакво провинение – например, защото не ви е дал пари или защото се е скарал с вас“, отбелязва Матвеев в интервю за ДВ.

Психоаналитичката Алина Путиловская вижда в това „прехвърляне“ на агресивния афект: „Началниците, които извършват тези ужасни насилия, имат свои началници, които също се гаврят с тях – издават нереалистични заповеди, оставят подразделенията без жизненоважни доставки. Това поражда у полевите началници чувства на безсилие и агресия, които те прехвърлят върху подчинените си“.

Как "зануляването" замени дисциплината

Така нареченото „зануляване” в руската армия стана възможно заради корумпирания офицерски състав и престъпния и лошо дисциплиниран редови състав, казва Фьодоров. Той разказва, че офицерският корпус в Русия започва да се влошава още от 1990-те години - тогава много хора останаха в армията, защото не можаха да се реализират в гражданския живот, а ниските си заплати тези хора компенсираха с корупционни схеми: забогатяваха, като караха войниците да им работят безплатно. Сега именно тези офицери воюват в Украйна, казва военният наблюдател.

Експертите са единодушни, че руската армия в тази война се е променила и от факта, че е започнала да попълва състава си и с наемници, които воюват за пари, както и с осъдени за тежки престъпления. За да се държи „цялата тази банда в подчинение, е необходимо да се прилагат най-жестоките методи“, обяснява Фьодоров и дава пример за това с видеото, на което наемници от частната армия „Вагнер“ убиват свой боен другар с чук.

„Най-напред в руската армия прилагаха тези жестокости спрямо мобилизирани от окупираните украински територии. После дойдоха затворниците, към които командирите също не изпитваха никаква пощада и ги използваха като „пушечно месо“. След това същото се случи и с мобилизираните руснаци. Така постепенно това се пренесе върху цялата армия”, обяснява Матвеев.

Защо в руската армия не се наказват "зануляванията"

Основната причина за съществуването на тези варварски практики е липсата на дисциплина в една военна система, която не е изградена нормално, убеден е експертът. „Всичко това поражда безнаказаност. За тежки военни престъпления – например масовите убийства в Буча и Мариупол – никой в руската армия не е бил наказан. Това пък излъчва категоричния сигнал, че „може да се убиват хора просто ей така, без някой да понесе отговорност за това“. А щом може да се убиват украински граждани, значи може и руски. Матвеев е убеден, че „зануляването“ е заменило дисциплината в руската армия. И понеже тя по никакъв начин не се бори с проблема, явлението се разпространява още повече.

Ако се пресекат изтезанията, подигравките, изнудването, „зануляванията“ и другите военни престъпления, руската армия няма да може да воюва, убедени са и двамата експерти. „Фактически цялата ѝ дейност се основава на безнаказаност, на използването на войниците като ресурс, като роби“, обяснява Федоров. Матвеев дава такъв пример: „В която и да е нормална армия не съществува ситуация, при която може да си позволиш да изпратиш 100 души просто на смърт, защото командирът след това веднага би бил изправен пред трибунал. А тук, да вземем например Покровск, изпращат 100 души в атака, от които 90 биват ликвидирани от дронове. Добре, казват си командирите, но 10 души са пробили, значи изпращаме още 100, от които още 10 ще стигнат до града и вече ще имаме 20 души там. Ако руската армия започне да се бие по този начин, те по същество признават, че не могат да воюват“, заключава експетът.

Армията "ще изяде обкръжаващия я свят"

Психоаналитичката Путиловская вижда в "зануляванията" метод за принуда, контрол и сплашване: "В такива ужасни условия войниците бързо и масово загиват. Началството не е заинтересовано да изгражда дългосрочни връзки с хората, тъй като знае, че скоро ще дойдат нови. Две неща не позволяват на общността, включително и по време на война, да се разпадне: емоционалната връзка между хората и силовата принуда. Ако едно от двете отпадне – а в този случай отпада емоционалният компонент – започва да преобладава второто. В този случай това се превръща в жестокост, форсирана до максимум“.

Матвеев говори и за още един фактор – руснаците не разбират защо воюват: „Украинската армия, дори и в най-трудните за нея моменти, знае защо воюва: тя защитава своята земя. В руската армия повечето разбират, че това е просто едно голямо и подло военно престъпление, състоящо се от множество по-малки престъпления, с които трябва да се примирят".

Практиката на „зануляване“, според оценката на Матвеев, ще приключи едва с края на войната, а в Путинова Русия никакви подобни престъпления няма да бъдат разследвани, убеден е той. Според Фьодоров руската армия се превръща в огромна престъпна групировка, която след войната „няма да изяде себе си, а обкръжаващия я свят“.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Руска армия Изтезания на войници Убийства в армията Безнаказаност Зануляване Военни престъпления Корупция в армията Нехуманно отношение Липса на дисциплина Експлоатация на войници
