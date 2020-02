Жертви след силно земетресение между Турция и Иран

С едем души, в това число четири деца, са загинали при земетресението на границата между Турция и Иран, съобщи министерството на вътрешните работи на Турция, цитирано от БТА.

Земетресението с магнитуд 5,7 бе регистрирано днес в Северозападен Иран близо до границата с Турция. За него съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Огнището на труса е било на 5 км дълбочина, а епицентърът - на 141 км западно от град Тебриз.

Teams are working in Van to rescue those stuck under buildings after the earthquake across the border in Iran – Turkey's Interior Ministry pic.twitter.com/8CjmJFWQ4r