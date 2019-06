Ш естима привидно здрави американски туристи внезапно починали в хотелските си стаи по време на почивка в Доминиканската република. Други пък се разболели сериозно след ваканцията си там. Това се случва през последната една година в държавата в Карибския регион, пише Yahoo News.

Първите трима души, чиито смъртни случаи са били потвърдени, са пристигнали на 25 май м.г. в Сан Педро де Макорис, морски курорт в южната част на карибската държава. Според доминиканската прокуратура причината за смъртта им е дихателна недостатъчност и белодробен оток.

И хората започнаха да разказват

Новината за мистериозните смъртни случаи бързо се разпространила и все повече хора започват да споделят пред различни медии, че техни близки за починали в Доминиканската република при странни обстоятелства в последната година.

Застрахователният агент Барбара Коркорън разказва, че нейният напълно здрав брат е починал в курортно селище в ДР през април, като се предполага, че причината е сърдечен удар.

Миранда Шауп-Вернер, на 41 г., резервирала стая със съпруга си в хотел "Luxury Bahia Principe Bouganville" в Сан Педро де Макорис. Тя изгубила съзнание в деня на пристигането си, след като излязла на балкона. Жената не е могла да бъде събудена от съпруга си или от медицинския персонал на хотела и е починала.

Синтия Дей (49) и Едуард Холмс (63 г.) са отседнали в съседния хотел в същия курорт, "Grand Bahia Principe La Romana". Двойката от Мериленд била намерена мъртва на 30 май в стаята си от персонала на хотела.

6 Americans have died at resorts in the Dominican Republic, and their families are raising questions about the circumstances. Here’s what we know and don’t know. https://t.co/4JOxdnphPw — The New York Times (@nytimes) 12 юни 2019 г.

Новината за смъртните случаи привлече вниманието и към по-ранни смъртни случаи на американски туристи на островни курорти, които не са добили публичност по това време - някои вече със заподозрени – които може би са част от една схема.

Сестрата на Ивет Моник Шорт заявила по телевизията във Филаделфия, че 51-годишната й сестра е починала миналия юни в "Bahia Princip", след като е пила от минибара в стаята си.

Два други смъртни случая, които наскоро излязоха на светло, са се случили преди повече от година в "Hard Rock Hotel and Casino" в курортния град Пунта Кана.

Робърт Уолъс, 67-годишен гражданин на Калифорния, умира там на 14 април, след като пие скоч от минибара си и се разболява, съобщава племенницата му Клои Арнолд.

"Той започна да се чувства много болен, имаше кръв в урината и изпражненията си малко след това", казва тя.

Източник: iStock

45-годишният Дейвид Харисън е починал в същия "Hard Rock Hotel and Casino" през юли 2018 г. Неговата вдовица, Доун Маккой, първоначално приема, че той е починал от инфаркт, както й е казано, но сега го оспорва.

"Когато всички тези хора започнаха да умират, аз си помислих: Как всички тези хора могат да умрат по същата причина като Дейвид", каза тя пред "Вашингтон пост".

Стивън Бълок, адвокат на семейството на Синтия Дей и Едуард Холмс (от по-горе) каза, че аутопсиите и тестовете на Дей и Холмс ще бъдат предоставени на службите в САЩ. Запитан за комуникацията с доминиканската полиция и властите, Бълок каза: "Това е много, много трудно. Ние не знаем достатъчно и това е част от проблема. От полицията не получаваме почти нищо. Имаме репортери, които ни помагат в събирането на информация", каза той пред АФП.

Източник: iStock

Междувременно двойка от Колорадо съобщи за CNN, че е страдала от главоболие, коремни спазми и диария, след като през юни 2018 г. в хотел "La Romana" се натъкнала на силна миризма на химикали. Според тестове, извършени при завръщането им у дома, те може би са били изложени на пестициди, използвани срещу мравки и хлебарки. Двойката, която е подала жалба, счита, че продуктът се е разпространил чрез климатичната система.

What's with all the American tourist deaths in the Dominican Republic? "I keep hearing that the victims’ lungs were filled with fluids. So I think, OK, how about organophosphate pesticides?" https://t.co/filxE9tOdV — The Daily Beast (@thedailybeast) 13 юни 2019 г.

Докъде водят съмненията

Джон Трестрейл, съдебен и клиничен токсиколог, бивш ФБР консултант, директор на Центъра за изследване на криминално отравяне в Ню Мексико, споделя теориите си пред Yahoo News.

"Най-притеснителното са хората, които са починали заедно, по едно и също време, с едни и същи симптоми. Първото, за което може да се предположи, е отравяне с въглероден окис, но някак си не съвпада със случаите. Постоянно чувам, че дробовете на жертвите са били пълни с течности. Това ме кара да си мисля за органофосфатните пестициди", казва Трестрейл.

"Органофосфатите и фосфинът са смъртоносни химикали, използвани за дезинфектиране на хотелските стаи. Те невинаги подлежат на регулация в развиващите се страни и случайните отравяния, включително на хора, се смятат за сериозен проблем, въпреки че той не е достатъчно докладван. Тревожно е, че има много малка прозрачност, осведоменост или отчетност за тяхното използване", посочва още експертът.

САЩ контролират пестицидите по-стриктно от много други страни в продължение на десетилетия. Но миналата пролет най-голямата компания в света по продажби в химическата промишленост – американската "Dow Chemical", която допринесе с 1 милион долара за празненствата по случай встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп 2017 г., помоли правителството да прекрати проучване, което показваше, че три органофосфати, използвани в САЩ, се оказали вредни за всички застрашени видове, подложени на изследвания тогава, посочва медията.

Another American tourist died in Dominican Republic after drink from hotel minibar, family says. Read more here: https://t.co/5OWA4EozLZ pic.twitter.com/Mq6qGkH1Zp — AJC (@ajc) 11 юни 2019 г.

Администрацията на Барак Обама (2009 г. – 2017 г.) беше готова да издаде нови ограничения за използването на органофосфатните пестициди. Но процедурата е в застой сега, когато Тръмп е поискал двугодишно отлагане, за да преразгледа проучването и да реши дали да постави нови ограничения или не.

Органофосфатите първоначално били разработени преди Втората световна война и по-късно привлекли вниманието на нацистите като потенциално химическо оръжие.

"Първоначалните доклади от аутопсиите от Доминиканската република, които показват, че някои от жертвите са починали от белодробен оток и дихателна недостатъчност, очевидно изключват отравяне с въглероден окис или наличието на метанол в който и да е алкохол, който са изпили. Но това пък може да означава наличието на тези пестициди", заключва Джон Трестрейл.

