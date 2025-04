Жена загина след скок с парашут

М лада жена е загинала при инцидент с парашут в графство Дърам, Северна Англия, съобщи Sky News .

В неделя сутринта екипи на спешна помощ са били повикани във фермата „Врефорд“ (Wreford's Farm) в Шотън Колири, близо до Питърли.

