Шокиращо видео: Жена възкръсна в ковчега си

С мъртта е неизбежна част от човешкия живот, която неизменно буди въпроси и страх - или така си мислим.

Жена се превърна в онлайн сензация, когато видео в социалните медии показа, че се завръща към живота, докато лежи в ковчега си.

A video of a woman seemingly coming back from the dead is going viral. But here is the truth. 🧵 pic.twitter.com/L860jTS5S0

Видеото, което изглеждаше като чудотворно събитие, шокира милиони зрители, като очите на жената неочаквано се отвориха, което накара мнозина да повярват, че тя е възкръснала. Такъв драматичен момент често бързо привлича вниманието в социалните медии, като предизвиква смесени реакции от страх до учудване.

Някои обясняват отварянето на очите като естествен процес, при който мускулите на тялото се отпускат след смъртта. Други пък предполагат, че става дума за рядък медицински феномен, известен като "ефект на Лазар", при който хора, обявени за мъртви, сякаш се връщат към живота.

Истината обаче излезе наяве, когато бе разпространено видео зад кулисите, което разкри, че цялото събитие е инсценирано. Жената никога не е била мъртва, а сцената е била внимателно планирана, за да изглежда, че се е върнала към живота. Това откритие разочарова много зрители, които се почувстваха измамени.

Социалните медии бързо се наводниха с критики, като потребителите посочваха, че видеото е създадено с цел да шокира и манипулира зрителите.

A second video, which is not being shared, looks far more staged.



Her lungs are also clearly moving normally too. pic.twitter.com/v1gORil3xt