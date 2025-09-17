Свят

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Жената беше осъдена на две години затвор

17 септември 2025, 13:07
мъж влизайки в къща
Източник: iStock

Mедицинска сестра от Флорида, хваната да прави секс с 15-годишния си доведен син от съпруга си през 2024 г., беше осъдена на две години затвор във вторник, 16 септември, предаде New York Post

Алексис Вон Йейтс ще прекара 24 месеца в държавен затвор, последвани от две години обществен контрол и 10 години изпитателен срок като регистриран сексуален престъпник, според съдебните документи, прегледани от „Ню Йорк Пост“.

35-годишната бивша здравна работничка остана безизразна, докато съдията от Петия съдебен окръг на Флорида Тимъти МакКорт произнесе присъдата, според видео от Court TV.

МакКорт се съгласи на споразумение с правния екип на Вон Йейтс, което „значително намали“ присъдата на бившата медицинска сестра.

Първоначално Вон Йейтс беше обвинена в сексуално насилие от лице с родителски авторитет, но споразумението намали обвинението до непристойно и похотливо поведение с дете на възраст между 12 и 16 години, според съдебните документи.

Вон Йейтс се призна за невинна по обвинението на 21 август.

Тя ще трябва да изпълни 200 часа общественополезен труд и да плати глоби и съдебни такси.

Първоначалното обвинение за сексуално насилие, което е престъпление от първа степен, носи наказание до доживотен затвор и глоба от 10 000 долара.

МакКорт се съгласи на споразумението, след като се консултира с вече 16-годишната жертва и неговата майка, които бяха „сто процента съгласни с присъдата“, според съдебното разпореждане.

Вон Йейтс беше хваната от съпруга си Франк да извършва сексуален акт с неговия син, докато гледали филм на ужасите на 26 юли 2024 г.

Франк, работещ като монтьор на електропроводи, бил на нощна смяна, когато се прибрал у дома си в Оукала, Флорида и видял Вон Йейтс и детето му заедно. 

Вон Йейтс твърдяла, че доведеният ѝ син ѝ напомня за съпруга ѝ, когато е бил по-млад.

Тя беше арестувана през ноември, преди скоро след това да загуби лиценза си за медицинска сестра в щата.

Разгневената майка на тийнейджъра говори на изслушването за присъдата и нарече Вон Йейтс „инцестуален педофил“, който е манипулирал и насилил сина ѝ.

Тя също описа бившата сестра като „страхливка“, която не изпитва угризения за „отвратителните си действия“.

Майката на момчето заяви, че синът ѝ е бил разочарован и наранен от тези, които е трябвало да го защитят, разкривайки, че тийнейджърът не е говорил с баща си след инцидента.

На Вон Йейтс беше наредено да няма никакъв контакт с момчето, преди да бъде поставена в белезници и изведена от съдебната зала.

Източник: New York Post    
Алексис Вон Йейтс Медицинска сестра Сексуално насилие Флорида Доведен син Детско насилие Непристойно поведение Сексуален престъпник Инцест педофил
