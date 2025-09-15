Свят

Жена нападна спящия си приятел с брадва

Нападателката е широко усмихната на снимката след ареста си

15 септември 2025, 09:49
Жена нападна спящия си приятел с брадва
Източник: iStock

Ж ена от Северна Дакота шокира обществото с широката си усмивка след като нападна спящия си приятел с брадва, съобщиха официални лица и медии, предаде New York Post.

Лена Деоливейра, на 23 години нападна приятеля си Джонатан Гранадос с брадва без предупреждение, докато двойката пребивавала в гараж във Фарго около 5 часа сутринта на 5 септември, съобщава InForum, позовавайки се на съдебни документи. Гранадос бил спешно откаран в болница след като полицията пристигнала на мястото, заявиха властите.

Друг мъж, който също пребивавал в гаража, идентифицирал Деоливейра като нападателката и заявил, че тя била бездомна и често спяла на дивани в гаража и в други домове в квартала, съобщава изданието. Свидетелят, чието име не е разкрито, казал на полицията, че се събудил от ужасяващи писъци и видял как Деоливейра удря Гранадос с брадвата. Той описал звук, подобен на „цепене на дърво“, въпреки че не можел да види точно какво е ударила обезумялата жена, според съдебните документи.

„Той смята, че е имало два удара, защото когато се приближил до Гранадос, изглеждало, че един или два от пръстите на Джони липсват“, се посочва в обвинителните документи относно разказа на свидетеля. „Той видял кръв и следа през черепа на Джони.“

По-късно полицаите забелязали следа от кръв, водеща от гаража, където тримата спели. Гранадос заявил пред разследващите, че бил нападнат без предупреждение. По-късно било установено, че пръстите му са тежко пострадали при нападението, а главата му имала „голяма рана“, според документите.

Деоливейра била арестувана на 7 септември в Мурхед, съобщиха от полицейското управление във Фарго в публикация във Facebook. На снимката си след ареста тя изглеждала с блеснали очи и широко усмихната, след като била обвинена в опит за убийство и тежко нападение.

Деоливейра е задържана под гаранция от $500 000, според InForum. Тя ще се яви в съда в окръг Кас на 16 октомври, показват съдебните документи.

Източник: New York Post     




