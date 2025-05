Жена губи членството си в клуб по бягане заради позиция относно транссексуални спортисти

П реди десетилетие, ако една жена пробяга Бостънския маратон за по-малко от три часа само шест месеца след като роди, тя на практика си гарантира, че ще бъде публикувана в списание за фитнес, пише New York Post.

Но миналата седмица, само няколко дни след като пробяга известното състезание за 2:50:04 ч., младата майка Натали Даниълс беше изгонена от клуба си по бягане в района на Вашингтон, заради мнението й за транссексуалните спортисти.

Даниълс не смята, че транссексуалните бегачи трябва да заемат местата на жените в състезанията - особено в Бостън, където броят на участниците в маратона е ограничен.

„Не искам никой да си мисли, че в спорта като цяло няма място за транссексуални спортисти“, каза 33-годишната Даниъл в емоционално интервю. „Единственото, което казвам, е, че жените - биологичните жени - в женските спортове са валидни и заслужават почтеност в резултатите.“ Даниълс, която е спечелила пет от 18-те маратона, които е пробягала, първоначално се записва за Бостън, когато е бременна в осмия месец с първото си дете.

