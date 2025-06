Жена е намерена мъртва у дома, 8 месеца след изчезването ѝ

П олицията разкри тази седмица, че гниещото тяло на пенсиониран детектив от Кънектикът е било намерено заровено в „плачевни условия“ в дома ѝ от хамали, повече от осем месеца след като за последен път е била видяна жива.

73-годишната Мери А. Нотаранджело е трябвало да бъде изнесена от дома си в Гластънбъри с багер, след като условията вътре са направили почти невъзможно претърсването на имота, заяви тази седмица началникът на полицията Маршал Портър пред Connecticut Insider.

Полицаите „не бяха подготвени да се справят“ с това, което откриха, когато се опитаха да претърсят имота, каза Портър.

"Никога не съм виждал толкова окаяни условия. Хората, които трупат вещи, обикновено имат пътеки. Но това беше просто натрупано от пода до почти тавана", казва Портър и обяснява: „Буквално трябваше да се катериш по нещата“.

Според полицейски доклад, публикуван в сряда и цитиран от ABC News, в клетките са открити мъртви птици, мишки, които се разхождали из къщата, жива котка, както и ужасна миризма.

Извикали са куче за трупове, дрон, специалисти от щатската агенция за околната среда и работници за събиране на биологични отпадъци, казва Портър.

Според полицията дронът е бил обезвреден, след като паяжини са се оплели около остриетата му.

По данни на полицията Нотаранджело за последен път е била видяна жива преди година, на 12 юни миналата година.

Тя е била обявена за изчезнала едва на 3 юли 2024 г. от мъж, който от време на време ѝ помагал със задачите в къщата, каза Портър.

Служителите не са могли да влязат физически в дома заради натрупаните предмети и също така са претърсили близката гора около отдалечения ѝ дом.

Но полицаите се съмняват още тогава, че е стигнала далеч, тъй като е използвала проходилка - казва Портър.

Retired detective found dead in hoarding conditions in Connecticut, months after she went missing https://t.co/rrZbVkpXUW pic.twitter.com/N2ncgVZ0We