Железният щит се пропука: Евтините дронове на хутите паникьосаха Саудитска Арабия

С аудитска Арабия харчи десетки милиарди долари за отбрана всяка година, но се бори да защити ключови активи като летища, рафинерии и тръбопроводи от ракети и дронове, изстрелвани от бунтовниците хути от Йемен.

Въпреки придобиването на най-съвременни оръжейни системи от САЩ и Европа и притежаването на многослойна противовъздушна отбрана, през изминалата седмица кралството стана свидетел на смъртоносни атаки срещу главното летище, обслужващо столицата Рияд.

Миналата година Саудитска Арабия е изхарчила 83 милиарда долари за отбрана според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, което я поставя твърдо сред десетте страни с най-големи военни разходи в света. Тя е закупила американски изтребители, системи за ПВО Patriot и THAAD, както и редица съвременни оръжия от Франция и Обединеното кралство.

Но саудитците имат много за защитаване: страна с размер около една пета от площта на САЩ, със заплахи от три страни, пише Тим Листър в коментар за Си Ен Ен (CNN).

От изток Иран изстреля около 1000 ракети и дронове по саудитски цели по време на най-интензивната част от конфликта тази година. От север подкрепяните от Иран милиции в Ирак изпратиха дронове, за да атакуват критичния петролопровод „Изток-Запад“. А от юг подкрепяните от Иран бунтовници хути изстрелват ракети срещу кралството от укрития и мобилни пускови установки в планините на Йемен.

Защитата на Саудитска Арабия означава опазване на огромна мрежа от цели, а не само на Рияд или една-единствена рафинерия. Нейната отбрана трябва да открива навлизащите заплахи, да решава кои да прихване и да предупреждава цивилните, и то в рамките на броени секунди, според Vision2030.ai, независим уебсайт, анализиращ икономическата трансформация на кралството.

Саудитците прихващат много от ракетите и дроновете, изстреляни от хутите. Но някои пробиват защитата. Министерството на отбраната е изправено пред труден избор как да разпредели съществуващите системи, когато толкова много съоръжения са уязвими на атаки, според саудитски източник.

Способностите на хутите

Хутите са се научили да комбинират балистични и крилати ракети с дронове с голям обсег, за да претоварят саудитската ПВО. Този подход напомня на стратегията на Русия: Москва често използва масирани ята от дронове заедно с крилати и балистични ракети при баражни удари срещу Украйна.

Крилатите ракети летят на по-ниска надморска височина, което ги прави по-трудни за откриване и проследяване. Хутите са въвели и ново поколение балистични ракети, за които твърдят, че са маневрени.

Никоя система за противовъздушна отбрана не може да гарантира, че всяка навлизаща заплаха ще бъде прихваната.

Но хутите не са постигнали това сами. Преди осем години експерти на ООН „идентифицираха останки от ракети, свързано военно оборудване и военни безпилотни летателни апарати с ирански произход, внесени в Йемен“ въпреки международното оръжейно ембарго.

Преди две години същият панел заяви, че „мащабът, естеството и обхватът на трансферите на разнообразни военни материали и технологии, предоставени на хутите от външни източници, включително финансова подкрепа и обучение на техните бойци, е безпрецедентен“.

Експертите отбелязват, че най-новите ракети на хутите, като „Хатем-2“ и „Палестина-2“, са много близки по дизайн до иранските оръжия. Те са бързи и точни. Миналата година ракета на хутите избегна прехвалената противовъздушна отбрана на Израел и падна близо до летище „Бен Гурион“. Анализаторът Амир Бар Шалом каза тогава пред CNN: „Те бяха много точни, а да си толкова точен, когато изстрелваш от 2000 километра, е впечатляващо“.

Хутите също така са модифицирали ирански оръжия за ПВО, за да поразяват самолети и крилати ракети, според бригаден генерал Маджед ал-Назили, говорител на йеменските правителствени сили. „Тези ракети маневрират за период до 25 минути и работят с помощта на система за топлинно насочване“, каза той миналия месец.

Ще послушат ли Техеран?

Хутите отдавна са част от иранската „Ос на съпротивата“. Докато други съюзнически групи като Хизбула, Хамас и милициите в Ирак бяха значително отслабени, хутите стават все по-силни. Те продължават да поддържат близки отношения с Техеран и изпратиха делегация на погребението на бившия върховен лидер Али Хаменей. Но те имат и собствен дневен ред.

Седемгодишният конфликт със Саудитска Арабия между 2015 и 2022 г. причини огромни страдания в контролираните от хутите части на Йемен, а икономическото и транспортното ембарго продължава и оттогава.

В крайна сметка това доведе до декларация на хутите през юли, че ще атакуват саудитското корабоплаване в Червено море - и кампанията от ракетни удари започна малко след това, като първоначално беше насочена срещу петролната рафинерия на Aramco на крайбрежието на Червено море и саудитски въздушни бази.

Хутите настояват за край на саудитските въздушни удари в подкрепа на правителствените сили в Йемен, както и за милиарди долари обезщетение от Саудитска Арабия.

Независимо дали с добри намерения или не, Иран предложи да посредничи между Рияд и хутите. В понеделник иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е готов да предостави „всякаква необходима помощ за улесняване на началото на разговорите между Саудитска Арабия и Йемен“, имайки предвид хутите.

Мохамед ал-Бухайти, член на политическото бюро на хутите, заяви в понеделник, че Рияд е приел посредничеството, но групата е отхвърлила предложенията за примирие от две седмици и от един месец.

„Битката този път не е като предишните; арената вече не е същата. Всеки изминал ден в тази битка ще разширява нейния обхват и ще задълбочава загубите ѝ, а споразумението, което е възможно днес, може да стане трудно или невъзможно утре“, каза ал-Бухайти.

Кралството е изправено пред труден избор

Саудитска Арабия се опитва да проектира образ на „нормално ежедневие“, въпреки че конфликтът с хутите се изостри. Нейната служба за гражданска защита спря да издава публични предупреждения по телефона за наближаващи ракети и дронове миналата седмица - преди поредицата от смъртоносни удари по летището в Рияд.

Оттогава известията са възстановени, според няколко жители на Рияд, разговаряли със CNN. Саудитските власти съобщават, че в понеделник са били прихванати три балистични ракети.

Чуждестранен гражданин, живеещ в Рияд, заяви пред CNN, че децата му учат у дома тази седмица. Той изрази разочарование в събота от липсата на автоматични предупреждения за ракети през предходните дни, но каза, че телефонните известия са работели ефективно до понеделник. Те изразиха и недоволство от мълчанието на саудитските власти през уикенда относно ударите по летището в Рияд.

CNN поиска коментар от саудитските власти относно липсата на известия.

Занапред кралството е изправено пред труден избор. Споразумение с хутите, след като над десет цивилни бяха убити при атаките срещу летището, би било трудно приемливо.

Ескалацията чрез още по-интензивни въздушни удари би донесла риск от нови ракетни атаки, които биха подкопали целта на престолонаследника принц Мохамед бин Салман да превърне Саудитска Арабия в световна дестинация за инвестиции, технологии и туризъм.

Рискът надхвърля петролната индустрия. Центровете за данни, инсталациите за обезсоляване на вода и летищата са в основата на технологичните амбиции на кралството, водоснабдяването и туристическата икономика. Окупиращото заглавията инвестиционно събитие на престолонаследника в Рияд по-късно този месец ще постави предложенията му към международните инвеститори под светлината на прожекторите.

Големите корпорации обаче се отдръпнаха тази седмица от Световния петролен конгрес в Рияд.

Побеждаването на бунтовниците хути чрез сухопътна офанзива с участието на йеменските правителствени сили изглежда крайно непредвидимо. Хутите са окопани, закалени в битки и познават планинския терен. През последния месец те нанесоха тежки загуби на правителствените сили.

Миналата година САЩ похарчиха над 1 милиард долара за седемседмична кампания от въздушни удари срещу хутите. В крайна сметка хутите се съгласиха да не атакуват американското корабоплаване в Червено море, но останаха твърдо на позициите си, а междувременно свалиха няколко от най-съвременните американски дронове Reaper.

Нито американските, нито израелските удари ликвидираха висшето ръководство на хутите, дори ако командири и техници бяха убити.

Дори напротив - хутите, които може да разполагат с до 350 000 въоръжени мъже, са във възход. В момента те са обградили контролирания от правителството град Таиз - третият по големина в Йемен и жизненоважен логистичен възел, съобщи в понеделник Институтът за изследване на войната (ISW).

Саудитска Арабия търси подкрепа

Саудитците се опитват да мобилизират международна коалиция срещу хутите. Регионални съюзници предложиха помощ под формата на отбранителни системи. Пакистан изпрати хиляди войници, за да помогнат за защитата на кралството. Египет предложи каквато подкрепа бъде поискана.

Саудитците може да успеят да закупят и още системи за ПВО от Европа и САЩ, след като са изчерпали количествата, доставени в началото на конфликта с Иран.

Но самите САЩ изпитват недостиг на такива системи. Доклад на Генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ посочва, че кампанията срещу Иран е „довела до стратегически дефицит в инвентара и е разкрила тесни места в индустриалната база за попълване на боеприпасите“. А с междинните избори след три седмици, президентът на САЩ Доналд Тръмп внимава с поемането на нови ангажименти в Близкия изток. Той не се е ангажирал с преки американски удари срещу хутите, макар и да не ги изключва.

„Нежеланието на САЩ да се намесят засилва усещането, че Съединените щати са изоставили партньор в момента на най-голяма нужда“, според Майкъл Ратни от Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Пишейки преди ударите по летището, Ратни, който е бивш посланик на САЩ в Рияд, добавя: „Кралството е под атака и от политическа гледна точка трябва да отвърне. Но в крайна сметка трябва да очакваме завръщане към дипломацията -несъвършена, незадоволителна дипломация, която въпреки това деескалира конфликта“.

Това може да остави хутите на мястото им и то в още по-силна позиция вътре в Йемен.