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„По-фалшиво от силиконов бюст“: Машин Гън Кели отрече да съжалява за раздялата с Меган Фокс

Рапърът категорично отрече плъзналите слухове, че съжалява за раздялата с Меган Фокс

14 октомври 2026, 11:08
„По-фалшиво от силиконов бюст“: Машин Гън Кели отрече да съжалява за раздялата с Меган Фокс
Източник: Getty Images

Р апърът Машин Гън Кели (Machine Gun Kelly), чието истинско име е Колсън Бейкър, реши да сложи край на спекулациите около личния си живот. Музикантът реагира на вирусен пост в социалната мрежа X, в който му се приписваха емоционални признания за съжаление след раздялата му с актрисата Меган Фокс, съобщи People.

Фалшивата публикация включваше скорошни снимки на 40-годишната Меган Фокс по бельо, техни общи кадри от миналото и уж автентичен скрийншот от негово съобщение. В него се твърдеше, че след като видял новите снимки на бившата си годеница, рапърът искал „да си хвърли телефона в стената“, защото е съсипал връзката си с „най-изкушаващата жена на планетата“.

Реакцията на 36-годишния изпълнител не закъсня. Той лично коментира под вирусния пост с характерния си провокативен стил: „Този туит е по-фалшив от силиконови гърди“.

Споделено родителство след разпадането на годежа

Публичната размяна на реплики идва на фона на новата динамика между бившите годеници. Меган Фокс и Машин Гън Кели се разделиха окончателно в края на 2024 г., но продължават да поддържат близки отношения в името на дъщеря си Сага Блейд, която се роди през март 2025 г.

Двамата се запознаха през пролетта на 2020 г. на снимките на филма Midnight in the Switchgrass. Връзката им бързо се превърна в една от най-обсъжданите в Холивуд, а актрисата често го наричаше своя сродна душа. През януари 2022 г. последва и романтичен годеж.

Въпреки че вече не са заедно като двойка, двамата публично изразяват уважение един към друг в ролите си на родители. В скорошно свое телевизионно участие рапърът дори прехвърли всички комплименти за това, че е добър баща, към Меган Фокс, заявявайки, че тя върши цялата основна работа по отглеждането на малкото им момиченце.

Меган Фокс има и трима по-големи синове от бившия си съпруг Брайън Остин Грийн, докато Машин Гън Кели е баща и на пораснала дъщеря от предишна връзка.

Източник: People    
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