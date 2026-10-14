Подновиха операцията по издирването на моряци от ударения в Черно море кораб „HS Dignity”

О перацията по търсене и спасяване на моряци от поразения кораб „HS Dignity“ е била подновена в 10:30 часа. Районът ще бъде обследван с кораб на Военноморските сили, съобщиха от МТС.

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Активната фаза на операцията по обследване и мониторинг в района на инцидента беше временно прекратена вчера в 18:00 часа.

Решението е взето поради настъпването на тъмната част на денонощието, сложната хидрометеорологична обстановка и след 16-часова непрекъсната продължителност на спасителните и координирани действия.

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В обследването на районите взеха активно участие 9 кораба и 2 хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства.

Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение.