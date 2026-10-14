След „Яндекс“: Дронове удариха и център за данни на най-голямата руска банка

Н ай-голямата руска банка „Сбербанк“ съобщи днес, че нейният център за обработка на данни в Балаково, Саратовска област, е бил атакуван с дронове, но всички системи и услуги работят нормално, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Потвърждаваме факта за атаката срещу центъра за обработка на данни. При това всички системи и услуги на „Сбербанк“ работят нормално“, заяви пред журналисти първият заместник-председател на управителния съвет на банката Александър Ведяхин, цитиран от ТАСС.

В изявлението не се посочват подробности за евентуални щети.

Атаката следва съобщения за удари срещу центрове за данни на руската технологична компания „Яндекс“.

В нощта на 11 октомври дронове са ударили център на компанията във Владимирска област, след което са възникнали прекъсвания в работата на редица услуги. „Яндекс“ е потвърдила, че съоръжението е било изключено, посочва Ройтерс.

На 8 октомври бе атакуван и център за данни на „Яндекс“ в Рязанска област, където избухна голям пожар. В същия ден компанията премахна от картографската си услуга местоположението на свои центрове за данни в четири руски области.