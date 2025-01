Жан-Мари Льо Пен почина на 96 години

Ф ренският крайнодесен политик Жан-Мари льо Пен почина на 96-годишна възраст, според изявление на семейството.

Льо Пен, който е бил в заведение за грижи в продължение на няколко седмици, е починал по обяд във вторник "заобиколен от близките си", съобщава семейството.

BREAKING: Jean-Marie Le Pen, founder of France's far-right National Front, dies at 96, a senior party official says. https://t.co/JTxBwdNvB4