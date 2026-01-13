Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Д вама бивши служители на световната музикална звезда Хулио Иглесиас го съдят в Испания за сексуални посегателства и възможно изнасилванe, извършени от певеца през 2021 г.

На 5 януари е подадена жалба срещу 82-годишния Хулио Иглесиас, без да се дават допълнителни подробности за съдържанието ѝ. Разкритието става публично ден след публикуването на разследване, проведено от американската телевизионна мрежа Univision и испанския ежедневник elDiario.es, в което икономка и физиотерапевт, работили за певеца, твърдят, че са били жертви на сексуално посегателство и тормоз от страна на известния изпълнител. Едно от разследванията описва и действия, които биха могли да бъдат класифицирани като изнасилване.

Плейбоят Хулио без секс от 15 г.

Хулио Иглесиас е отказал коментар пред Univision и elDiario.es, съобщиха двете медии. Той не е отговорил и на АФП. По данни от разследването на Univision и elDiario.es описаните събития са се случили през 2021 г. в частните домове на певеца в Доминиканската република и на Бахамите.

„Чувствах се като предмет, като робиня в XXI век“, свидетелства една от двете ищци, идентифицирана под псевдонима „Ребека“ в публикацията на Univision. „Той пъхаше пръстите си навсякъде“, продължава младата доминиканка, която е била на 22 години, когато са се случили предполагаемите събития. Другата ищца, неговата физиотерапевтка, идентифицирана като Лора, е била на 28 години, когато е започнала работа за певеца.

Задържаха Хулио Иглесиас на летището в Пунта Кана

Роденият през 1943 г. Хулио Иглесиас, изпълнител на „Je n'ai pas changé“, „Pauvres diables (Vous les femmes)“, „Manuela“, „Viens m'embrasser“, бележи възход на кариерата си през 70-те години на миналия век, преди да се превърне в латино изпълнителя — и безспорно испанеца — продал най-много плочи в света, със стотици милиони продадени албуми.

Разкриха любовната тайна на Хулио Иглесиас, той отрича

Втората вицепремиерка на испанското правителство Йоланда Диас бързо осъди в социалната мрежа Bluesky „смразяващите свидетелства“, достойни за „ситуация на робство“, докато министърът на равенството Ана Редондо призова в X „да се проведе разследване до неговото завършване“ по разкритите факти.

Писателят Игнасио Пейро, автор на биографията на Иглесиас („Испанецът, който съблазни целия свят“), както и издателството Libros del Asteroide, от своя страна изразиха „дълбокото си смущение“ и обещаха „възможно най-скоро ново, преработено и актуализирано издание“.