Свят

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Ищца: Чувствах се като предмет, като робиня в XXI век

13 януари 2026, 21:28
Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване
Източник: EPA/БГНЕС

Д вама бивши служители на световната музикална звезда Хулио Иглесиас го съдят в Испания за сексуални посегателства и възможно изнасилванe, извършени от певеца през 2021 г.

На 5 януари е подадена жалба срещу 82-годишния Хулио Иглесиас, без да се дават допълнителни подробности за съдържанието ѝ. Разкритието става публично ден след публикуването на разследване, проведено от американската телевизионна мрежа Univision и испанския ежедневник elDiario.es, в което икономка и физиотерапевт, работили за певеца, твърдят, че са били жертви на сексуално посегателство и тормоз от страна на известния изпълнител. Едно от разследванията описва и действия, които биха могли да бъдат класифицирани като изнасилване.

Плейбоят Хулио без секс от 15 г.

Хулио Иглесиас е отказал коментар пред Univision и elDiario.es, съобщиха двете медии. Той не е отговорил и на АФП. По данни от разследването на Univision и elDiario.es описаните събития са се случили през 2021 г. в частните домове на певеца в Доминиканската република и на Бахамите.

„Чувствах се като предмет, като робиня в XXI век“, свидетелства една от двете ищци, идентифицирана под псевдонима „Ребека“ в публикацията на Univision. „Той пъхаше пръстите си навсякъде“, продължава младата доминиканка, която е била на 22 години, когато са се случили предполагаемите събития. Другата ищца, неговата физиотерапевтка, идентифицирана като Лора, е била на 28 години, когато е започнала работа за певеца.

Задържаха Хулио Иглесиас на летището в Пунта Кана

Роденият през 1943 г. Хулио Иглесиас, изпълнител на „Je n'ai pas changé“, „Pauvres diables (Vous les femmes)“, „Manuela“, „Viens m'embrasser“, бележи възход на кариерата си през 70-те години на миналия век, преди да се превърне в латино изпълнителя — и безспорно испанеца — продал най-много плочи в света, със стотици милиони продадени албуми.

Разкриха любовната тайна на Хулио Иглесиас, той отрича

Втората вицепремиерка на испанското правителство Йоланда Диас бързо осъди в социалната мрежа Bluesky „смразяващите свидетелства“, достойни за „ситуация на робство“, докато министърът на равенството Ана Редондо призова в X „да се проведе разследване до неговото завършване“ по разкритите факти.

Писателят Игнасио Пейро, автор на биографията на Иглесиас („Испанецът, който съблазни целия свят“), както и издателството Libros del Asteroide, от своя страна изразиха „дълбокото си смущение“ и обещаха „възможно най-скоро ново, преработено и актуализирано издание“.

Източник: БГНЕС    
Хулио Иглесиас сексуални посегателства
Последвайте ни
Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Тръмп към иранците: Превземете държавните институции, помощта е на път!

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Патриарх Вартоломей отговори остро на Русия

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 15 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 16 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 16 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 16 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германия планира защитата на Гренландия

Германия планира защитата на Гренландия

Свят Преди 31 минути

Писториус подчерта "геополитическите амбиции на Русия"

САЩ тестват тайно руско супероръжие

САЩ тестват тайно руско супероръжие

Свят Преди 2 часа

Става дума за преносимо устройство, което може да генерира импулсни радиовълни

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго

България Преди 4 часа

Паргов: В рамките на този парламент не съществуват предпоставки за излъчване на правителство

Искат смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея

Искат смъртно наказание за бившия президент на Южна Корея

Свят Преди 5 часа

Обвинението срещу него в оглавяване на метеж е най-тежкото

„Удари ме като ритник в корема“: Ник Джонас проговори за тревожността си на наградите „Златен глобус“

„Удари ме като ритник в корема“: Ник Джонас проговори за тревожността си на наградите „Златен глобус“

Любопитно Преди 6 часа

Джонас, който живее с диабет тип 1, често говори открито за психичното си здраве

Човек загина при пожар в къща в Габровица

Човек загина при пожар в къща в Габровица

България Преди 6 часа

Изясняват се причините, довели до инцидента

Снимката е илюстративна

Гответе се за главоболие, умора и лош сън – идват магнитни бури

Любопитно Преди 6 часа

Геомагнитната обстановка ще остане нестабилна няколко дни, като най-трудният период се прогнозира в средата на седмицата

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Свят Преди 7 часа

И трите жени от Лейбъристката партия са изпратили писмени извинения на 5 януари - в деня, когато е подадена жалбата

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Свят Преди 7 часа

Прокурорът Кълъчарслан е задържан на място

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

България Преди 7 часа

Терзиев отвърна на удара: Най-скъпият данък е страхът

Владимир Путин

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Свят Преди 7 часа

Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Любопитно Преди 7 часа

Оскъдността и ексклузивността правят тези продукти силно търсени от хората, които търсят по-хубавите неща в живота и, разбира се, са готови да платят за тях

41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"

41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"

Любопитно Преди 7 часа

Тами Олдъм Ашкрафт преживява ураган от четвърта категория, който убива годеника ѝ, а тя трябва да оцелее повече от месец сама в океана, е, докато навигира 2400 км към сушата

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

„Възраждане“ се обяви за изцяло машинно гласуване

България Преди 7 часа

Петров изключи възможността третият мандат за съставяне на правителство да бъде даден от президента на „Възраждане“

Снимката е илюстративна

Милионерка разкри шокиращия начин, по който разбира за изневярата на съпруга си след 21 години брак

Свят Преди 7 часа

Обаждане от непознат разкрива тайна, която разтърси живота ѝ и разруши двайсетгодишния ѝ брак

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Свят Преди 7 часа

Полицията призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре

Всичко от днес

От мрежата

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg
1

Отварят за ски Витоша и Беклемето

sinoptik.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg

10 навика на хората, които живеят над 100 години

Edna.bg

Орлин Павлов и Алекс Сърчаджиева ще ни учат как да сме в топ форма

Edna.bg

Официално: Манчестър Юнайтед обяви новия си мениджър

Gong.bg

Винисиус: Искам да спечеля титлата и да играя в Шампионска лига с Лудогорец

Gong.bg

Ще променят ли депутатите Изборния кодекс

Nova.bg

България - на прага на грипна епидемия

Nova.bg