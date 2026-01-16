Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуален тормоз като "абсолютно неверни"

И спанският певец Хулио Иглесиас отхвърли обвиненията в сексуално и физическо насилие срещу него като „абсолютно неверни". Твърденията са направени от две бивши служителки в негови имения, предадоха АФП и Ройтерс.

„Отричам да съм злоупотребявал, принуждавал или проявявал неуважение към която и да е жена. Тези обвинения са абсолютно неверни и ме натъжават дълбоко", написа в Инстаграм Иглесиас, в първата си реакция след като скандалът избухна януари месец.

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

„С дълбока тъга отговарям на обвиненията, отправени от две лица, които преди са работили при мен", казва в Инстаграм испанският изпълнител, продал над 300 милиона албума на повече от дузина езика.



„Все още имам силата да разкрия пред хората цялата истина и да защитя достойнството си пред толкова тежки обвинения", добавя 82-годишният Хулио Иглесиас в публикацията, цитиран от АФП. „Няма да забравя многото скъпи хора, които ми изпратиха послания за любов и лоялност - те ми донесоха голяма утеха", отбелязва той в посланието, което завършва с копие от подписа му.

Според обвиненията между януари и октомври 2021 г. Иглесиас „нападал и сексуално тормозил" жените, представени с псевдонимите Лаура и Ребека, тогава съответно на 22 и 28 години. Той им е наложил и неправомерни условия на труд, казват в две сходни изявления организациите Women's Link Worldwide и Amnesty International, които подкрепят ищците, цитирани от АФП и Ройтерс.

🇪🇸 Veteran Spanish singer and cultural icon Julio Iglesias on Friday rejected allegations of abuse lodged against him by two women ex-employees, in a case that has dominated headlines ➡️ https://t.co/5TUlOLubnM pic.twitter.com/6uLTuM4y8F — AFP News Agency (@AFP) January 16, 2026

Жалбата е подадена на 5 януари пред испанската съдебна система. Според двете организации в съдебния иск са описани предполагаеми деяния, които могат да бъдат сметнати за престъпление, свързано с „трафик на хора с цел принудителен труд" и „престъпления срещу сексуалната свобода", отбелязва АФП. По време на съвместна пресконференция от организациите добавиха, че двете ищци скоро ще бъдат изслушани от испанската съдебна система, която им е „предоставила статут на защитени свидетели".

Американската телевизия Univision и испанският онлайн медиен сайт elDiario.es публикуваха разследване, базирано на показанията на Ребека и Лаура, работили като домашна помощница и кинезитерапевт в неговите имения в Доминиканската република и на Бахамите. Те твърдят, че са били жертви на сексуални посегателства и тормоз от страна на певеца. Едната от тях описва пред двете медии факти, които могат да бъдат квалифицирани като изнасилвания, отбелязва АФП.

Роден през 1943 г., Хулио Иглесиас, изпълнител на Je n'ai pas change, Pauvres diables (Vous les femmes), Manuela и Viens m'embrasser, започва кариерата си през 70-те години на миналия век. Той е сред най-успешните испански изпълнители със световна слава.