Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

З еметресение с магнитуд 6 разтърси Андаманските острови, част от съюзната територия Андамански и Никобарски острови в Индия, съобщи Германският изследователски център по геонауки (GFZ), цитиран от Ройтерс.

Епицентърът на земния трус е бил на дълбочина 10 км, допълва центърът.

Засега няма съобщения за жертви или материални щети.

Не е издадено предупреждение за опасност от цунами.

Андаманските и Никобарските острови, които са част от Индия и са разположени стратегически в Индийския океан, представляват район с исторически висока сеизмична активност. Тяхното местоположение ги прави често епицентър на земетресения с различен магнитуд, които са постоянно следени от международни геофизични институции.

В близкото минало регионът е бил разтърсван от значителни трусове, които са предизвиквали сериозно внимание. Един от най-мощните случаи беше земетресение с магнитуд 7.6 по скалата на Рихтер, което удари Андаманските острови. Епицентърът на този трус се намираше на около 260 километра северно от Порт Блеър, на дълбочина от приблизително 33 километра.

Този силен трус наложи обявяването на опасност от цунами за крайбрежните райони на Индия, Мианмар, Индонезия, Тайланд, Бангладеш и Шри Ланка за няколко часа. Впоследствие, тъй като не бяха регистрирани данни за опасни вълни, предупреждението беше отменено.

Тази сейзмична активност не е изолиран феномен. В годините назад, Германският изследователски център по геонауки (GFZ) и Геоложката служба на САЩ (USGS) са регистрирали множество земетресения в Индийския океан, включително такива с магнитуд 6.7 край Никобарските острови с епицентър на 10 километра дълбочина, както и трусове от порядъка на 6.0 в Бенгалския залив.

Повечето от тези събития, макар и силни, обикновено са с дълбоки епицентри и рядко водят до широкомащабни разрушения или предупреждения за цунами, както показва опитът.

Настоящото земетресение с магнитуд 6, което разтърси Андаманските острови с епицентър на 10 километра дълбочина, се вписва в тази закономерност на чести, но невинаги опустошителни сеизмични събития в региона.