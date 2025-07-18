Свят

Земетресение разтърси Неапол

Епицентърът е бил във Флегрейските полета, т.нар. супервулкан в западната част на града

18 юли 2025, 13:12
Земетресение разтърси Неапол
Източник: iStock photos/Getty images

Н еапол и околностите му бяха разтърсени от земетресение с магнитуд 4 рано тази сутрин, предаде ДПА.

Опасявайки се от големи щети, много жители на крайбрежния италиански град излязоха по улиците след труса към 9:15 ч. местно време.

Според властите епицентърът е бил във Флегрейските полета, т.нар. супервулкан в западната част на града. Това е район с висока вулканична активност в областта Кампания. 

В края на юни италианският национален институт по вулканология регистрира трус с магнитуд 4,6 във Флегрейските полета.

Уплашени жители споделиха кадри от поредния земетръс в социалните мрежи.

"Всичко се разтресе – от пода до шкафовете и мебелите", пише един от потребителите.

Железопътното движение по няколко маршрута в региона беше спряно като предпазна мярка.

Правителството в Рим наскоро подобри плановете си за действие при земетресения и обяви мерки за евентуална евакуация на стотици хиляди хора. 

В Неапол и околностите му живеят около 3 милиона души, припомня ДПА.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
неапол земетресение
Последвайте ни
Жестоко убийство на жена в Сливен, има арестуван

Жестоко убийство на жена в Сливен, има арестуван

Вокалистът на Coldplay Крис Мартин с шега, след като разкри неволно любовна афера

Вокалистът на Coldplay Крис Мартин с шега, след като разкри неволно любовна афера

Парламентът избра омбудсман на България

Парламентът избра омбудсман на България

Какво представлява хроничната венозна недостатъчност и колко сериозно е състоянието на Тръмп?

Какво представлява хроничната венозна недостатъчност и колко сериозно е състоянието на Тръмп?

Аниела Русева: AI е тук, въпросът е кои ще са подготвени утре

Аниела Русева: AI е тук, въпросът е кои ще са подготвени утре

biss.bg
Какво значи цветът на урината на вашето куче

Какво значи цветът на урината на вашето куче

dogsandcats.bg
Благомир Коцев остава в ареста, реши апелативният съд в София
Ексклузивно

Благомир Коцев остава в ареста, реши апелативният съд в София

Преди 13 часа
<p>Почитаме паметта на свети мъченик. Кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Почитаме паметта на свети мъченик. Кой има имен ден

Преди 6 часа
<p>18 юли: Взривът, който уби спокойствието – атентатът в Бургас</p>
Ексклузивно

18 юли: Взривът, който уби спокойствието – атентатът в Бургас

Преди 7 часа
<p>Времето в петък – хладно, но слънчево</p>
Ексклузивно

Времето в петък – хладно, но слънчево

Преди 7 часа

Виц на деня

- Кажете, докторе, какви упражнения да правя за отслабване? - Препоръчвам ви да въртите главата си наляво и на дясно. - А колко често? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Осъден за&nbsp;тройно убийство затворник ръководил наркобанда от килията си</p>

Разбиха наркобанда, ръководена от затворник, осъден за тройно убийство

България Преди 9 минути

Общо девет души са обвинени, част от тях заловени преди два дни, в момент на сделка

Отменят детски летен лагер заради черната пантера в Шуменско

Отменят детски летен лагер заради черната пантера в Шуменско

България Преди 11 минути

Поради липса на гаранции за безопасността, планираните занятия няма да се проведат

Привлякоха като обвиняем военнослужещия, убил с въздушна пушка мъж в Каравелово

Привлякоха като обвиняем военнослужещия, убил с въздушна пушка мъж в Каравелово

България Преди 1 час

Той е задържан за срок до 72 часа

дронове

Точки за труп: Как Украйна превърна войната в игра с награди

Свят Преди 1 час

„Нашите момчета са изтощени и вече трудно намират мотивация. Но тази система помага“

Доналд Тръмп

Лула да Силва: Тръмп не е избран за император на света

Свят Преди 1 час

Лула каза още, че Тръмп щеше да бъде съден в Бразилия, ако действията, които е предприел по време на въстанието на 6 януари относно шурма на Капитолия, са били извършени в южноамериканската страна

Снимката е илюстративна

Българинът, обвинен за убийството на преподавател от Бъркли, се призна за съучастник

Свят Преди 1 час

По-рано този месец преподавателят бе застрелян в предградие в Атина. В сряда гръцката полиция арестува бившата съпруга на убития, нейния партньор

Западни издания с коментар за рокадите в украинското правителство

Западни издания с коментар за рокадите в украинското правителство

Свят Преди 1 час

"Зеленски извърши правителствени промени на фона на натиск от страна на Путин и Тръмп"

„Последните“ в „Темата на NOVA

„Последните“ в „Темата на NOVA

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Индийската полиция открива Нина Кутина и двете ѝ дъщери на 4 и 6 г. в пещера в джунглата

Рускиня, живяла в пещера в Индия с децата си: Те бяха много щастливи

Любопитно Преди 1 час

Властите предприемат стъпки за депортиране на Кутина и децата ѝ, които нямат паспорти, в Русия

МЕЧ кани ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“ и АПС да обсъдят мотивите за вот на недовие

МЕЧ кани ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“ и АПС да обсъдят мотивите за вот на недовие

България Преди 1 час

Радостин Василев каза, че още днес партията ще изпрати писма до тях

Денков с коментар за делото срещу Благомир Коцев

Денков с коментар за делото срещу Благомир Коцев

България Преди 2 часа

По думите му вместо бившият заместник-кмет на Варна да бъде разпитан, прокуратурата е замълчала

<p>Шокираща случка с принц Хари и Меган разсмя Опра</p>

"Най-смешното нещо": Шокираща случка с принц Хари и Меган разсмя Опра

Свят Преди 2 часа

Общественото възприятие за връзката между Опра и семейство Съсекс е най-вече свързано с драматичното интервю, излъчено от CBS през март 2021 г.

а

Двудневно септемврийско тържество: Първи детайли за сватбата на Селена Гомес и Бени Бланко

Любопитно Преди 2 часа

Очаква се събитието да бъде стилно, запомнящо се и изпълнено с емоции

Джуди Лоу

Кейт Бекинсейл: Мама издъхна в ръцете ми

Свят Преди 2 часа

Актрисата Джуди Лоу беше на 78 години

<p>ГДБОП: Разбитата фабрика за цигари струва около 6 млн.лв., като в американски филм е</p>

Зам.-шефът на ГДБОП Йордан Пешев в "Телеграфно подкастът": Разбитата фабрика за цигари струва около 6 млн.лв., като в американски филм е

България Преди 2 часа

Уникалната фабрика била изградена като в американски филм

Столичната полиция иззе райски газ за близо 20 млн. лева

Столичната полиция иззе райски газ за близо 20 млн. лева

България Преди 2 часа

Стоката е била предвидена за барове и дискотеки в София, по Черноморието, както и за износ в други европейски държави.

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли котките да бъдат синоптици

dogsandcats.bg

5 най-чести заболявания при малките кученца

dogsandcats.bg
1

Продадоха метеорит от Марс за 5,3 млн. долара

sinoptik.bg
1

Студен фронт носи експлозивни летни бури

sinoptik.bg

Тайнствената любов на Даниел Пеев – Дънди: Ново начало с чаровна хореографка

Edna.bg

Новата любов на Бастиан Швайнщайгер е българка (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: три милиона лева постъпили в касата на Левски преди мача с Апоел Беер Шева

Gong.bg

Крушарски отговори на феновете: Никой не може да ми каже да се махна

Gong.bg

Велислава Делчева е новият омбудсман

Nova.bg

Апелативният съд остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев

Nova.bg