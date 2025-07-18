Земетресение разтърси Неапол

Н еапол и околностите му бяха разтърсени от земетресение с магнитуд 4 рано тази сутрин, предаде ДПА.
Опасявайки се от големи щети, много жители на крайбрежния италиански град излязоха по улиците след труса към 9:15 ч. местно време.
Според властите епицентърът е бил във Флегрейските полета, т.нар. супервулкан в западната част на града. Това е район с висока вулканична активност в областта Кампания.
🔵 #Napoli #Terremoto alle 09:14 di questa mattina. @INGVterremoti: magnitudo 4.0 nell'area dei #CampiFlegrei, profondità di 2,5 km, epicentro lungo la costa di Bagnoli Dazio. Poco prima un forte boato. Treni: stop alla circolazione sulle linee Cumana e Circumflegrea— Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 18, 2025
Foto Ansa pic.twitter.com/AwytNyFrYs
В края на юни италианският национален институт по вулканология регистрира трус с магнитуд 4,6 във Флегрейските полета.
Уплашени жители споделиха кадри от поредния земетръс в социалните мрежи.
"Всичко се разтресе – от пода до шкафовете и мебелите", пише един от потребителите.
Железопътното движение по няколко маршрута в региона беше спряно като предпазна мярка.
Правителството в Рим наскоро подобри плановете си за действие при земетресения и обяви мерки за евентуална евакуация на стотици хиляди хора.
В Неапол и околностите му живеят около 3 милиона души, припомня ДПА.