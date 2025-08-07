Свят

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

Трусът е регистриран в област Месиния на югоизточен Пелопонес

7 август 2025, 14:28
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 4,7 по Рихтер бе регистрирано в област Месиния на югоизточен Пелопонес, Южна Гърция, съобщи в. "Катимерини".

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина трусът е бил регистриран малко след 13.00 ч. в четвъртък, на 11 километра северозападно от град Месини. Той е бил с дълбочина от 23 километра.

Земетресението е било усетено в близките селища.

Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.

Малък последващ трус със сила 2,5 е регистриран няколко минути по-късно.

Източник: Симона - Алекс Михалева, БТА    
Гърция Пелопонес земетресение
Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото "Дебора"

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Пенсии за 2,2 млн. лева са под запор

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

С котка на море: мисията възможна?

С котка на море: мисията възможна?

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 9 часа
"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 8 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 7 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 6 часа

