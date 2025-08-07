Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

З еметресение с магнитуд 4,7 по Рихтер бе регистрирано в област Месиния на югоизточен Пелопонес, Южна Гърция, съобщи в. "Катимерини".

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина трусът е бил регистриран малко след 13.00 ч. в четвъртък, на 11 километра северозападно от град Месини. Той е бил с дълбочина от 23 километра.

Земетресението е било усетено в близките селища.

Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.

Малък последващ трус със сила 2,5 е регистриран няколко минути по-късно.