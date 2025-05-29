Земетресение от 5.5 по Рихтер разтърси Иран

З еметресение с магнитуд 5,5 разлюля южната част на Иран, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.
Огнището на труса е било на дълбочина 27 километра, допълни центърът.
З еметресение с магнитуд 5,5 разлюля южната част на Иран, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.
Огнището на труса е било на дълбочина 27 километра, допълни центърът.
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