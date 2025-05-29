Свят

Земетресение от 5.5 по Рихтер разтърси Иран

Огнището на труса е било на дълбочина 27 километра

29 май 2025, 07:30
Земетресение от 5.5 по Рихтер разтърси Иран
Източник: iStock Photos/Getty Images

З еметресение с магнитуд 5,5 разлюля южната част на Иран, съобщи Европейско-средиземноморския сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.

Огнището на труса е било на дълбочина 27 километра, допълни центърът.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
земетресение иран
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