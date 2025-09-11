Земетресение край турската столица Анкара

З еметресение с магнитуд 4,1 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в близост до град Каледжик, окръг Анкара, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран в 08:24 ч. на дълбочина 11,8 километра.

За момента няма информация за пострадали граждани и нанесени щети, вследствие на земетресението.

