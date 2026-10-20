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Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Срещата се състоя в момент на безпрецедентно напрежение между Киев и Вашингтон, породено от промени в американската политика и остри критики от страна на Тръмп

Обновена преди 2 часа / 20 октомври 2026, 14:37
Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло
Източник: AP/БТА

Украйна трябва да има място на масата за преговори при евентуална среща между руския президент Владимир Путин, американския държавен глава Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин.

Това заяви Украинският президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

Украинският президент съобщи също, че механизмът за предварително предупреждение от страна на Съединените щати за удари срещу Украйна отново функционира.

Имаме ясна визия за това как да постигнем мир. В тези усилия работим заедно с нашите европейски и други партньори. Искаме американската страна да разгледа тези идеи. По-конкретно, едно от ключовите предложения е да се проведе евентуална тристранна среща на лидерите за разрешаване на въпроси, които могат да бъдат решени само на най-високо равнище, заяви украинският президент и добави: Ще видим какво ще каже Путин“.

Зеленски проведе ключови разговори в Осло със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и дистанционно включилият се Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп. Срещата се състоя в момент на безпрецедентно напрежение между Киев и Вашингтон, породено от промени в американската политика и остри критики от страна на Тръмп, които блокира новите мащабни санкции срещу Русия, гласувани от Конгреса в САЩ.

Специалният пратеник на американския президент, Стив Уиткоф, който е и бизнес партньор на Тръмп, пристигна в Осло, като пристигането му беше отразено от норвежката радиотелевизионна компания НРК. Според норвежкото правителство, цитирано от Франс прес, целта на разговорите е да се даде нов тласък на дипломатическите усилия между двете страни. След срещата Зеленски подчерта ключовата роля на Вашингтон. „Много неща зависят от Америка“, заяви той, като добави, че Украйна е готова да работи „конструктивно“ и „честно“ и очаква същия подход от всички свои партньори, „както от европейците, така и, разбира се, от американската страна“.

Украинският президент изрази надежда, че Доналд Тръмп ще „промени решенията си“, като в по-ранно интервю за американската телевизия Ен Би Си определи евентуална официална подкрепа на Вашингтон за Русия като „историческа грешка“. В същото време Зеленски изрази благодарност за възобновяването на обмена на разузнавателна информация след временно прекъсване, което е оставило Украйна уязвима за руски ракетни атаки.

Зеленски проведе разговор със специалните пратеници на САЩ Уиткоф и Къшнър

Дипломатическите усилия се развиват на фона на ожесточена ескалация на бойното поле, характеризираща се с взаимни удари по енергийни обекти. Според информация, цитирана от АФП, Москва е оставила „десетки хиляди“ души без електричество в няколко региона след своите атаки, при които има и трима загинали. Зеленски обвини Москва, че е нарушила обявеното от Тръмп „енергийно примирие“ 76 пъти и предупреди, че Русия планира да лиши украинците от отопление и електричество преди настъпването на зимата.

В отговор, Киев извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Санкт Петербург от началото на войната. По данни на Москва, при атаката е избухнал пожар в петролна рафинерия в родния град на Владимир Путин, като е загинал един човек. Тази размяна на удари подчертава критичната нужда на Украйна от модерни системи за противовъздушна отбрана, като Зеленски е обсъдил доставките на американски системи „Пейтриът“ по време на срещата си с Уиткоф и Къшнър.

Преговори за Украйна: Уиткоф заминава за Норвегия, след това ще се срещне с Путин

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че няма да се вземат решения за Украйна без нейното участие, като определи като "конструктивни" разговорите между украинския президент Володимир Зеленски и специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф за прекратяване на руската война.

На съвместна пресконференция след срещата Стьоре потвърди подкрепата на Норвегия за правото на Украйна да се защитава срещу руската агресия и да постигне траен мир.

„Винаги сме заявявали ясно, че нищо за Украйна няма да се решава без Украйна“, подчерта той.

Норвежкият премиер определи срещата като „добри и конструктивни разговори, необходими след събитията от последната седмица“, очевидно визирайки неотдавнашното напрежение между Вашингтон и Киев.

„Постигнахме съгласие, че съвместната работа е от решаващо значение. Сега трябва да останем силно съсредоточени върху бъдещето и да положим реални усилия, за да насочим дипломатическия процес в правилната посока“, добави Стьоре.

От утре Норвегия официално въвежда нов пакет от санкции срещу Русия, който съответства на 21-ия пакет от санкции на ЕС.

Норвежкият премиер съобщи, че на 21 октомври Стив Уиткоф ще отпътува за Санкт Петербург, където ще се срещне с руски представители и ще представи предложенията, обсъдени по време на разговорите в Осло.

Източник: БГНЕС, БТА    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп Среща в Осло Отношения САЩ-Украйна Дипломация Геополитика
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