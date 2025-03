Зеленски се срещна с крал Чарлз III

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски е бил приет от крал Чарлз III в резиденцията му в Източна Англия в късния неделен следобед, след срещата на върха в Лондон на около 15 страни-съюзници на Киев, съобщават от Бъкингамския дворец.

Двамата разговаряха за кратко и позираха за снимки, преди да влязат вътре.

First photos from Volodymyr Zelensky's meeting with King Charles III of the United Kingdom pic.twitter.com/zdG4wGnuv0