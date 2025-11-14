Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

В олодимир Зеленски сподели видео от изстрелването на ракети „Дълъг Нептун“ – далекобойни ракети, които, според него, са били изстреляни по Русия, съобщава Sky News .

В няколко думи към видеото украинският президент обеща „още“, без да уточнява конкретни цели.

Украйна разработва противокорабната ракета „Нептун“ през 2015 г.

Ракетите "Дълъг Нептун" са използвани успешно в бойни тестове през март, като Зеленски заяви, че техният обхват е малко над 960 километра.

По-рано тази седмица украинските военни съобщиха, че увеличават използването на вътрешни далекобойни оръжия.

„Това създава значителни проблеми за врага“, се казва в съобщение от вторник.

Зеленски се е заклел да отговори на удари по целия Киев.

Ukrainian “Long Neptunes.” We’re producing more 🇺🇦

Українські «довгі нептуни». Робимо більше 🇺🇦 pic.twitter.com/rKUy3NtifJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

Президентът заяви, че е изслушал доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски и няколко доклада на командира на ВВС Кривоножко, пише "Фокус".

Според украинският президент това е "напълно справедлив отговор на продължаващия руски терор".

Това е нашият съвсем справедлив отговор на продължаващия руски терор. Украинските ракети дават осезаеми и точни резултати всеки месец“, подчертава президентът.

Той благодари на всички, които работят по ракетната програма на Украйна, за тяхната точност и обхват.

"Дълъг Нептун": Какво се знае за новата украинска ракета

Ракетата "Дълъг Нептун" вече е преминала изпитания и е успешно използвана в бойни действия, заяви украинският президент Володимир Зеленски в платформата „Телеграм“. Беше казано още, че тя е украинско производство, както и това, че може да поразява цели до 1000 километра, пише Deutsche Welle .

Експерти, които анализират общодостъпна информация (Open-Source Intelligence - OSINT), както и медии твърдят, че с такава ракета Киев е ударил руската петролна рафинерия в Туапсе, която се намира на 550 км от линията на бойните действия. А експерти, с които ДВ разговаря, предположиха, че ракетата е нова модификация на противокорабната Р-360 „Нептун“.

Модификации на "Нептун"

Противокорабната ракета Р-360 "Нептун" е разработка на киевското конструкторско бюро "Лъч" и е на въоръжение в украинската армия от 2020 г. - заедно с бреговата ракетна установка РK-360MЦ. Тази ракетна система е предназначена за откриване и поразяване на вражески кораби от различни класове. Ракетата има 150-килограмова бойна глава и обсег на действие до 300 километра.

„Нептун“ е използван за първи път в бойни условия в началото на април 2022 г., когато с него бе поразена руската фрегата „Адмирал Есен“. А на 13 април 2022 г. две противокорабни ракети „Нептун“ потопиха руския крайцер „Москва“.

През 2023 г. стана известно, че „Нептун“ е била модифицирана, за да може да поразява не само кораби, но и наземни цели. Неназован представител на украинското министерство на отбраната заяви пред американското издание The War Zone, че модифицираната ракета „Нептун“ има обсег на действие около 400 км и бойна глава с тегло 350 кг, което е с 200 кг повече от противокорабната версия.

Сега украинските конструктори вероятно са извършили нова модификация на наземния вариант „Нептун“, посочват експерти пред ДВ. Всички те са категорични, че основният въпрос е дали това оръжие може да влезе в серийно производство. Според директора на военните програми в Центъра „Разумков“ Николай Сунгуровски това няма да е никак лесно. Включително защото цялата територия на Украйна е в обсега на руските ракети, което прави изключително сложен въпроса за физическото разполагане на производствените мощности. Сунгуровски се надява, че със съвместните усилия на Украйна и нейните западни партньори – технологични, финансови и производствени – въпросът може да намери своето решение.

Директорът на украинската консултантска компания Defense Express Сергей Згурец смята, че Украйна трябва да произвежда не по-малко от Руската федерация – тоест по около 40-50 ракети на месец. „Ние трябва да достигнем тези темпове“, казва той. Експертът отбелязва още, че „Нептун“ разполага с екип от опитни специалисти.

Може ли „Нептун“ да замени западните ракети?

Преди появата на „Дълъг Нептун“ ракетите с най-дълъг обсег, които Украйна използваше срещу Русия, бяха само западно производство - ATACMS и Storm Shadow (Scalp). Версиите на получените от Киев такива ракети са с обсег на действие до 300 километра. Според информации в медиите Украйна е изчерпала запасите си от американски балистични ракети ATACMS още през януари 2025 г. и няма данни за доставка на нова партида от САЩ. В същото време броят на Storm Shadow (Scalp) е ограничен, тъй като от тях са били доставени само няколко десетки бройки.

Експертите оценяват положително факта, че Украйна е разработила собствена ракета с голям обсег на действие, но не вярват тя да може да замени напълно западните оръжия. "Изхождайки от потребностите на украинската армия, тази ракета ще бъде само допълнение към помощта, която Западът ни предоставя", казва Сунгуровски.

От значение са и потребностите от ракети, които Украйна все още не е получила, по-специално германските „Таурус“, казва на свой ред Згурец. „Таурус“ има по-малка далекобойност от „Дълъг Нептун“ – поразява цели до 600 км, но пък германската ракета има уникална бойна глава от проникващ тип и може да разрушава успешно бункери. Освен това „Таурус“ е смятана за най-модерната в технологично отношение ракета. „При нея отклонението от набелязаната цел е само до три метра", казва експертът.

Кои са потенциалните цели на „Дълъг Нептун“?

Русия взема предвид обхвата на оръжията, с които разполага Украйна, и в зависимост от това изтегля потенциалните цели на разстояние, на което не биха могли да бъдат достигнати, посочва Сунгуровски. "Това важи за самолети, които разполага на определени летища, или за някои производствени мощности. Но Русия не може да премести петролните си рафинерии, а с появата на “Дълг Нептун" много от тях се превръщат в потенциална мишена за Украйна“ добавя той.

Разстояние от над 300 километра Украйна досега е „покривала“ само с безпилотни летателни устройства. "Атаки с дронове има постоянно, но един дрон може да носи сравнително малко количество експлозиви - до 50 кг. Това означава, че е невъзможно да се пробие по-силно укрепен обект, дори и той да бъде атакуван с няколко дрона едновременно. „Това е все едно да стреляш с пистолет по бронирана кола - така или иначе не можеш да пробиеш бронята", казва Алексей Гетман, майор от запаса. Според него „Дълъг Нептун“ може да носи до 300 килограма експлозиви, което позволява да се пробиват и добре укрепени обекти.