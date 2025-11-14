Свят

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

В няколко думи към видеото украинският президент обеща „още“, без да уточнява конкретни цели

14 ноември 2025, 13:23
Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още
Източник: gettyimages

В олодимир Зеленски сподели видео от изстрелването на ракети „Дълъг Нептун“ – далекобойни ракети, които, според него, са били изстреляни по Русия, съобщава Sky News.

В няколко думи към видеото украинският президент обеща „още“, без да уточнява конкретни цели.

Украйна разработва противокорабната ракета „Нептун“ през 2015 г.

Ракетите "Дълъг Нептун" са използвани успешно в бойни тестове през март, като Зеленски заяви, че техният обхват е малко над 960 километра.

По-рано тази седмица украинските военни съобщиха, че увеличават използването на вътрешни далекобойни оръжия.

„Това създава значителни проблеми за врага“, се казва в съобщение от вторник.

Зеленски се е заклел да отговори на удари по целия Киев.

Президентът заяви, че е изслушал доклад на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски и няколко доклада на командира на ВВС Кривоножко, пише "Фокус".

Според украинският президент това е "напълно справедлив отговор на продължаващия руски терор".

Това е нашият съвсем справедлив отговор на продължаващия руски терор. Украинските ракети дават осезаеми и точни резултати всеки месец“, подчертава президентът.

Той благодари на всички, които работят по ракетната програма на Украйна, за тяхната точност и обхват.

"Дълъг Нептун": Какво се знае за новата украинска ракета

Ракетата "Дълъг Нептун" вече е преминала изпитания и е успешно използвана в бойни действия, заяви украинският президент Володимир Зеленски в платформата „Телеграм“. Беше казано още, че тя е украинско производство, както и това, че може да поразява цели до 1000 километра, пише Deutsche Welle.

Експерти, които анализират общодостъпна информация (Open-Source Intelligence - OSINT), както и медии твърдят, че с такава ракета Киев е ударил руската петролна рафинерия в Туапсе, която се намира на 550 км от линията на бойните действия. А експерти, с които ДВ разговаря, предположиха, че ракетата е нова модификация на противокорабната Р-360 „Нептун“.

Модификации на "Нептун"

Противокорабната ракета Р-360 "Нептун" е разработка на киевското конструкторско бюро "Лъч" и е на въоръжение в украинската армия от 2020 г. - заедно с бреговата ракетна установка РK-360MЦ. Тази ракетна система е предназначена за откриване и поразяване на вражески кораби от различни класове. Ракетата има 150-килограмова бойна глава и обсег на действие до 300 километра.

„Нептун“ е използван за първи път в бойни условия в началото на април 2022 г., когато с него бе поразена руската фрегата „Адмирал Есен“. А на 13 април 2022 г. две противокорабни ракети „Нептун“ потопиха руския крайцер „Москва“.

През 2023 г. стана известно, че „Нептун“ е била модифицирана, за да може да поразява не само кораби, но и наземни цели. Неназован представител на украинското министерство на отбраната заяви пред американското издание The War Zone, че модифицираната ракета „Нептун“ има обсег на действие около 400 км и бойна глава с тегло 350 кг, което е с 200 кг повече от противокорабната версия.

Сега украинските конструктори вероятно са извършили нова модификация на наземния вариант „Нептун“, посочват експерти пред ДВ. Всички те са категорични, че основният въпрос е дали това оръжие може да влезе в серийно производство. Според директора на военните програми в Центъра „Разумков“ Николай Сунгуровски това няма да е никак лесно. Включително защото цялата територия на Украйна е в обсега на руските ракети, което прави изключително сложен въпроса за физическото разполагане на производствените мощности. Сунгуровски се надява, че със съвместните усилия на Украйна и нейните западни партньори – технологични, финансови и производствени – въпросът може да намери своето решение.

Директорът на украинската консултантска компания Defense Express Сергей Згурец смята, че Украйна трябва да произвежда не по-малко от Руската федерация – тоест по около 40-50 ракети на месец. „Ние трябва да достигнем тези темпове“, казва той. Експертът отбелязва още, че „Нептун“ разполага с екип от опитни специалисти.

Може ли „Нептун“ да замени западните ракети?

Преди появата на „Дълъг Нептун“ ракетите с най-дълъг обсег, които Украйна използваше срещу Русия, бяха само западно производство - ATACMS и Storm Shadow (Scalp). Версиите на получените от Киев такива ракети са с обсег на действие до 300 километра. Според информации в медиите Украйна е изчерпала запасите си от американски балистични ракети ATACMS още през януари 2025 г. и няма данни за доставка на нова партида от САЩ. В същото време броят на Storm Shadow (Scalp) е ограничен, тъй като от тях са били доставени само няколко десетки бройки.

Експертите оценяват положително факта, че Украйна е разработила собствена ракета с голям обсег на действие, но не вярват тя да може да замени напълно западните оръжия. "Изхождайки от потребностите на украинската армия, тази ракета ще бъде само допълнение към помощта, която Западът ни предоставя", казва Сунгуровски.

От значение са и потребностите от ракети, които Украйна все още не е получила, по-специално германските „Таурус“, казва на свой ред Згурец. „Таурус“ има по-малка далекобойност от „Дълъг Нептун“ – поразява цели до 600 км, но пък германската ракета има уникална бойна глава от проникващ тип и може да разрушава успешно бункери. Освен това „Таурус“ е смятана за най-модерната в технологично отношение ракета. „При нея отклонението от набелязаната цел е само до три метра", казва експертът.

Кои са потенциалните цели на „Дълъг Нептун“?

Русия взема предвид обхвата на оръжията, с които разполага Украйна, и в зависимост от това изтегля потенциалните цели на разстояние, на което не биха могли да бъдат достигнати, посочва Сунгуровски. "Това важи за самолети, които разполага на определени летища, или за някои производствени мощности. Но Русия не може да премести петролните си рафинерии, а с появата на “Дълг Нептун" много от тях се превръщат в потенциална мишена за Украйна“ добавя той.

Разстояние от над 300 километра Украйна досега е „покривала“ само с безпилотни летателни устройства. "Атаки с дронове има постоянно, но един дрон може да носи сравнително малко количество експлозиви - до 50 кг. Това означава, че е невъзможно да се пробие по-силно укрепен обект, дори и той да бъде атакуван с няколко дрона едновременно. „Това е все едно да стреляш с пистолет по бронирана кола - така или иначе не можеш да пробиеш бронята", казва Алексей Гетман, майор от запаса. Според него „Дълъг Нептун“ може да носи до 300 килограма експлозиви, което позволява да се пробиват и добре укрепени обекти.

Дълъг Нептун Украински ракети Далекобойни оръжия Володимир Зеленски Русия Война в Украйна Ракетна програма Бойни действия Модификация на Нептун Ответен удар
Последвайте ни

По темата

Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Заблуди и факти за Ренесанса

Заблуди и факти за Ренесанса

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 16 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 18 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 17 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 21 минути

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 40 минути

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 47 минути

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 1 час

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 1 час

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 1 час

Никой не е пострадал при пожара

<p>Стартират засилени проверки преди Никулден</p>

Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

България Преди 1 час

<p>Япония ще претърпи &quot;съкрушително поражение&quot;</p>

Китайските въоръжени сили предупредиха: Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Свят Преди 1 час

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио

Деница Суруджийска

„Дом в евро“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Скърцащата стара къща, която управлява Великобритания</p>

"Даунинг стрийт" 10 – скърцащата стара къща, която управлява Великобритания

Свят Преди 1 час

Мишки, „баните на баба“, килими, залепени с тиксо — и ужасен телефонен сигнал. Има ли по-лошо място, откъдето да се управлява една страна, от "Даунинг стрийт" 10 или просто No.10?

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

България Преди 1 час

.

Правителството предлага нови правила за ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 1 час

Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат достъп до пациентските досиета

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

България Преди 1 час

Мартин Димитров отново отбеляза колко са притеснени за бюджета за 2026 г.

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна

Карди Би стана майка за четвърти път

Карди Би стана майка за четвърти път

Любопитно Преди 2 часа

Тя е родила сина си миналата седмица

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Виктор Калев превърна спектакъла „Грамофона“ и в аромат

Edna.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Роналдо може да пропусне началото на Мондиал 2026

Gong.bg

Бивш скаут на Ман Юнайтед: Това беше огромна грешка!

Gong.bg

Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)

Nova.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg