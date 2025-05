Зеленски изпрати писмо до Тръмп с предложения за сътрудничество в отбраната и търговията

Украинският президент Володимир Зеленски изпрати писмо до бившия американски президент Доналд Тръмп, съдържащо нови предложения за сътрудничество в отбранителната индустрия и търговията.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на официалния уебсайт на президента на Украйна.

Отбелязва се, че по-рано днес в Рим Зеленски се е срещнал с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марк Рубио. Информацията за писмото беше публикувана в официалния доклад от срещата.

