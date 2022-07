Четирима простреляни и един наръган с нож в испанския курорт Марбея

Ч етирима души са били простреляни, а пети е бил ранен с нож в нощен клуб в Марбея, Южна Испания, съобщи днес полицията.

Двама души са били арестувани, предаде Асошиейтед прес.

Двама от простреляните (един мъж и една жена) са в тежко състояние, се казва в изявление на полицията. Мъжът е ирландски гражданин.

The suspected gunman sustained stab wounds to his head and his chest and is also in hospital. https://t.co/ZbWul0fuHU