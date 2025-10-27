Свят

Защо младите украинци не искат да остават в родината си

27 октомври 2025, 09:42
Защо младите украинци не искат да остават в родината си
Източник: iStock

К ъм една четвърт от учениците в горните класове в Украйна са с нагласата да напуснат страната. "Това е много голям процент. Ние губим битката за човешкия капитал", изтъква демографът Александър Гладун, съобщи Deutsche Welle.

Училището играе решаваща роля за желанието на украинските тийнейджъри да останат в страната - въпреки рисковете, свързани с войната, сочи проучване, наречено "Война, образование и социален капитал. Три години пълномащабна инвазия". То е проведено сред ученици от 8 до 11 клас, техните родители, учители и представители на училищните администрации.

Всеки пети тийнейджър би искал да замине в чужбина

Според проучването, над 20 процента от украинските тийнейджъри биха искали да заминат за чужбина. 52 на сто искат да останат в Украйна, но от тях само 30 - в своя град или село. Най-много от желаещите да се преместят в друго населено място или в друга държава са ученици от районите близо до фронтовата линия, а най-малко - от западните области на Украйна. Желанието на младите хора да останат или да се преместят се влияе не на последно място и от чувството за принадлежност към съответната община, показва още проучването.

"Този, който се чувства по-доволен от обучението, който има приятели и вижда смисъл в действията си, по-лесно решава да остане в своята община или в Украйна като цяло", коментира за ДВ бившата министърка на образованието Анна Новосад. Ето защо е необходимо възстановяването на образованието да не се свежда до възстановяване на училищните сгради, а да включва и решения за възстановяване на образователната среда. "Това може да допринесе и за по-добрата социализация на децата", допълва тя.

Негативните последици от пандемията и войната

Пандемията и пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, принудили децата да учат дълго време онлайн, лишиха много от тях от навиците на активната социализация. За децата от районите в близост до сраженията това продължава да бъде проблем. Официалните данни сочат, че само 34 процента от учениците там участват в процеса на обучение присъствено, а почти половината (49 на сто) се обучават дистанционно. Като цяло в Украйна обемът на присъственото обучение тази година е нараснал до почти 70 процента, при положение, че през 2023 година е бил само 39 на сто. 

"Това има последствия: в общините с присъствено или смесено обучение отношението към училището като цяло е по-положително, докато в регионите, където по-често се използва дистанционно обучение, комуникацията е влошена, а ефективността на училището е по-ниска", констатира Новосад.

Дистанционното обучение влияе не само на миграционните нагласи на тийнейджърите, но и на техните очаквания за бъдещето им като цяло, заключават авторите на проучването. Най-оптимистични за бъдещето си са учениците от западните региони на Украйна - 49 процента, в сравнение с 44 на сто от централните и северните области и 43 процента от районите край фронта.

Кристина Кащук, ръководителка на програмата UActive, казва по повод резултатите от проучването, че за децата е много важно да изпитват доверие към наставниците и учителите си. "Именно чрез това общуване с ментори и възрастни, когато те им говорят за възможностите в Украйна, децата научават къде могат да се реализират и че има смисъл да останат в Украйна", казва тя за ДВ.

Украйна губи битката за човешкия капитал

Новите данни за миграционните нагласи на украинската младеж предизвикват сериозна тревога. Александър Гладун от Института по демография и социални изследвания "Михаил Птухи" отбелязва в тази връзка, че приблизително една четвърт от учениците в горните класове са с нагласата да напуснат страната. "Това е много голям процент. Ние губим битката за човешкия капитал", каза той пред ДВ.

Демографът обръща внимание и на факта, че в повечето европейски страни населението застарява, има нужда от работна ръка и затова се проявява интерес към украинските граждани. "Много европейски страни, по-специално Чехия, Финландия, Германия и Австрия, предоставят възможност за безплатно обучение на чуждестранни граждани. А ние въвеждаме платено висше образование", критикува Гладун.

Какво може да се направи?

За да не бягат украинските младежи, държавната политика трябва да се преориентира от "възстановяването на стените" (на сградите - б.ред.) към възстановяване на социализацията на децата в безопасна образователна среда, смятат експертите. Това се отнася преди всичко за регионите в близост до фронта - Харковска, Запорожка, Николаевска, Днепропетровска и Херсонска област.

"Сега е важно не просто да се строят укрития, където да се изчака да мине опасността - необходимо е масово да се създават подземни центрове, да се пълнят с извънкласни дейности, където има усещане за контакт, съвместно творчество и така да се окаже психоемоционална подкрепа на тийнейджърите. Това е ключов фактор за оставането на младежта в Украйна", посочва Анна Новосад.

В Министерството на образованието и науката твърдят, че полагат усилия украинските ученици да се чувстват сигурни и уверени в училище. Министърът на образованието и науката на Украйна Оксен Лисови заяви, че е започнало въвеждането на комплексна програма "Училище офлайн", чиято цел е да върне децата към безопасното присъствено обучение, а там, където това е невъзможно, да създаде условия за качествено и ефективно дистанционно образование.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Украински ученици Миграционни нагласи Човешки капитал Образование в Украйна Война в Украйна Дистанционно обучение Социализация на ученици Бъдеще на младежта Училищна среда Държавна политика
Последвайте ни

По темата

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

pariteni.bg
Как да изкъпя котката си

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 14 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 13 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 15 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 16 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Над&nbsp;30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България</p>

Министър Гуцанов: Над 30 хиляди деца са родени от деца през последните 10 години в България

България Преди 23 минути

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 23 минути

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

Принц Андрю

Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

Любопитно Преди 56 минути

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

Любопитно Преди 56 минути

След кадри, на които певицата едва контролира автомобила си, близките ѝ се страхуват, че тя преживява нов срив

<p>&quot;Повратна точка&quot;: Милей коментира изборните резултати в Аржентина&nbsp;</p>

"Повратна точка": Как Хавиер Милей коментира изборните резултати в Аржентина

Свят Преди 1 час

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

България Преди 2 часа

Той ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия.

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Свят Преди 2 часа

Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им

<p>СО с актуална информация за сметосъбирането в &quot;Люлин&quot; и &quot;Красно село&quot;</p>

Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава

България Преди 2 часа

Общината призова за търпение

<p>Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Свят Преди 2 часа

Заподозрените са на около 30 години, произхождат от департамента Сен-Сен Дени близо до Париж и са познати на полицията

<p>Китай призова за край на търговските войни</p>

Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Свят Преди 2 часа

Призивът беше отправен няколко дни преди дългоочакваната среща между Си Цзинпин и Доналд Тръмп

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

Свят Преди 2 часа

Сред обвиняемите има общински съветник, галерист и преподавател

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Свят Преди 3 часа

О Хюн-джу каза, че няма конкретна информация, въпреки спекулациите в медиите за среща между двамата лидери

Градският транспорт в София се възстановява след потопа

Градският транспорт в София се възстановява след потопа

България Преди 3 часа

По-рано движението на трамваи с номера 20, 21, 22 и 23 беше спряно заради наводнение

Най-богатият човек в Африка: Нигерия ще има най-голямата рафинерия в света

Най-богатият човек в Африка: Нигерия ще има най-голямата рафинерия в света

Свят Преди 3 часа

Алико Данготе предизвика трусове сред дългогодишните участници на петролния пазар

<p>Популярността на Макрон се срина</p>

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Свят Преди 3 часа

Макрон се доближава до рейтинга на непопулярност на предшественика си Франсоа Оланд

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

Виктория Бекъм с най-личната си изповед

Edna.bg

Дарко Тасевски: Мутри ни посрещнаха на летището в Москва

Gong.bg

Камери уловиха шокиращи думи на Винисиус при смяната му в Ел Класико

Gong.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Кола падна от мост на „Цариградско шосе“ (СНИМКА)

Nova.bg