Почина Олег Гордиевски - "най-ценният шпионин" за Запада през Студената война

П очина един от най-значимите шпиони по време на Студената война, който тайно предаваше съветски тайни на Великобритания и помогна да се промени ходът на историята и да се предотврати ядрена война. Олег Гордиевски, бивш офицер от съветския Комитет за държавна сигурност (КГБ), бе на 86 години.

Той почина в град Годалминг в Англия, където живееше след дезертирането си през 1985 година. Полицията в графство Съри съобщи, че на 4 март служители на правоохранителните органи са били повикани в къща в Годалминг, където 86-годишен мъж е бил намерен мъртъв. Силите на реда заявиха, че макар разследването да се води от служители по борба с тероризма, „смъртта в момента не се разглежда като подозрителна“ и „няма нищо, което да предполага повишен риск за гражданите“, съобщи британската телевизия "Скай Нюз".

Историята на Олег Гордиевски изглежда като сюжет от шпионски трилър на Джон льо Каре, отбелязва британското списание "Спектейтър".

В един юлски следобед през 1985 г. две коли спират на отдалечено място край път в Русия, вдигайки облак прах, докато раздърпан и разрошен човек излиза от храстите. След кратък разговор мъжът влиза в багажника на едната кола, която веднага потегля. Мъжът, облян в пот от страх, е полковник Олег Гордиевски – високопоставен офицер от КГБ, който повече от десетилетие предава най-строго пазените тайни на съветското разузнаване на британската служба за външно разузнаване МИ6. Сега обаче той бяга, след като попада под подозрение в предателство. Срещата край пътя, близо до границата с Финландия, е последният етап от дръзка операция за извеждането му в безопасност, се разказва в статия на британската информационна агенция Пи Ей Мидия.

I love this image of the immensely brave Oleg Gordievsky. He is in disguise, holding his former KGB identity card open for the camera, but with his thumb strategically obscuring his genuine photograph. What we all owe this incredible man cannot be overestimated. pic.twitter.com/5y437fR43I