Заради чорапи с надпис „Аллах“: Подпалиха с коктейл "Молотов" магазин в Малайзия

К октейл Молотов беше хвърлен в магазин, принадлежащ на малайзийска верига, която предлагаше за продажба чорапи с надпис "Аллах", съобщи полицията.

Инцидентът стана дни след като ръководителите на веригата минимаркети бяха обвинени в накърняване на религиозни чувства заради продажбата на чорапите в друг от нейните магазини. Уан Мохамад Захари Уан Бусу, началник на полицията в град Куантан в източната част на Малайзия, каза, че клонът на KK Supermart е бил ударен точно преди зазоряване, причинявайки малък пожар на входа. Той каза пред AФП, че нападението "все още се разследва, но не отричаме, че може да е свързано с инцидента с чорапи с думата Аллах". Служители са потушили пожара с пожарогасител и няма пострадали, каза той.

Снимки на чорапите се разпространиха в социалните медии този месец, предизвиквайки обществено възмущение сред някои мюсюлмани, които ги смятаха за обидни, особено защото бяха пуснати в продажба по време на свещения месец на постите Рамадан.

Ислямът е официалната религия в Малайзия и малайските мюсюлмани представляват над две трети от населението от 34 милиона души. Расата и религията са трудни въпроси в Малайзия, която стана свидетел на смъртоносни расови бунтове през 1969 г.

57-годишният изпълнителен директор на KK Super Mart Чай Кий Кан и съпругата му, която е директор на компанията, бяха обвинени тази седмица в „умишлено намерение да наранят религиозните чувства“ на малайзийците, според обвинителен лист, видян от AFP. Трима служители от доставчика също бяха обвинени в подстрекателство към тях. И петимата се признаха за невинни и ги очаква максимална присъда от една година затвор или глоба, или и двете, ако бъдат осъдени.

Случаят предизвика рядък кралски укор от краля на Малайзия, който призова за разследване и "строги действия" срещу всяка страна, призната за виновна. KK Supermart, втората по големина верига минимаркети в Малайзия, се извини за чорапите, заявявайки, че гледа на въпроса „сериозно“ и е предприела действия, за да спре продажбата им незабавно. Доставчикът също се извини, като каза, че „проблемните чорапи са част от по-голяма пратка от 18 800 чифта, поръчана“ от компания, базирана в Китай.

