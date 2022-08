Опитват се да направят невидимо най-високото дърво в света

И зглежда трудно да се скрие най-високото дърво в света. Точно това обаче се опитват да направят служителите на Калифорнийския национален парк Редуд от 2006 г., съобщи ДПА.

По света има 9200 вида дървета, за които науката не знае нищо

Високата 115 метра секвоя вече официално е недостъпна. Ръководството на парка обяви преди дни, че всеки посетител, хванат близо до дървото, може да получи наказание от шест месеца затвор и глоба от 5000 щатски долара.

Access to the world’s tallest living tree, a California redwood known as Hyperion, has been closed off by the National Park Service after visitors left behind garbage and human waste. Those who get too close could face time in jail and a $5,000 fine. https://t.co/OddiwOAbs8