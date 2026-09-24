По-скъпи таксита в София от 2027 г.: СОС вдига цените с 5,3 процента

С 5,3% се увеличават цените за таксиметров превоз на пътници на територията на Столичната община от 1 януари 2027 г., реши Столичният общински съвет (СОС). Решението беше прието с 35 гласа „за“, 6 „против“ и 5 „въздържал се“.

Столичният общински съвет определи минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столичната община за 2027 г. на база утвърдената с решение на Съвета от 23 октомври 2025 г. на СОС Единна методика за автоматично индексиране на цените за таксиметров превоз.

От 1 януари 2027 г. минималната дневна тарифа за таксиметров превоз ще бъде 0,77 евро на километър, а минималната нощна – 0,89 евро на километър. Максималната дневна тарифа ще бъде 1,31 евро на километър, а максималната нощна – 1,60 евро на километър.

Така спрямо действащите за 2026 г. цени минималната дневна тарифа се увеличава от 0,73 на 0,77 евро на километър, минималната нощна – от 0,84 на 0,89 евро, максималната дневна – от 1,24 на 1,31 евро, а максималната нощна – от 1,52 на 1,60 евро на километър.

Как е пресметнато увеличението

Увеличението е с 5,3%, изчислено по Единната методика за автоматично индексиране. В нея са включени три компонента – инфлация с тежест 75%, минимална работна заплата с тежест 15% и горива с тежест 10%. За периода септември 2025 г. – август 2026 г. натрупаната инфлация е 5,9%, ръстът на минималната работна заплата е 12,63%, а средната цена на основните видове горива е намаляла с 10,42%. В резултат общият индекс за актуализация на цените е 5,3%.

В доклада се посочва, че методиката има за цел да осигури прозрачност, обективност, предвидимост и безпристрастност при определянето на тарифите, като използва официални макроикономически и статистически показатели на Националния статистически институт и Министерския съвет.

Дебати в Общинския съвет и искания на бранша

В рамките на обсъждането общинският съветник Войслав Тодоров от „БСП за България“ заяви, че законът задължава общинските съвети ежегодно да определят минимални и максимални цени, но не ги задължава да ги увеличават всяка година. Той се обяви против решението, като посочи, че според него автоматичното индексиране ограничава конкуренцията.

Общинският съветник от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Бойко Димитров посочи, че СОС изпълнява законово задължение, като по думите му приетата през миналата година методика дава обосновка за определянето на цените. Той постави въпроса за наличието на конкретни аргументи срещу увеличението от 6%, посочено в хода на дебата.

В доклада е посочено още, че в общинската администрация е постъпило предложение от браншови организации в сектора за актуализация на цените с 10 процента за 2027 г. Предложената от Столична община методика за актуализация обаче е с 5,3 процента.

С решението е дадено и съгласие за гратисен период до 31 декември 2026 г. за въвеждането и програмирането на новите тарифи в електронните таксиметрови апарати с фискална памет. Новите минимални и максимални цени ще бъдат единствените валидни тарифи за таксиметров превоз на територията на Столична община от 1 януари 2027 г.