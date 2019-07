М илиардерът Кристофър Клайн, един от най-големите въглищни магнати в САЩ, загина в катастрофа с хеликоптер на Бахамските острови. Освен него живота си загубиха още 6 души.

Клайн щеше да празнува 61 години само след ден. Според „Ройтерс” дъщерята на милиардера също е сред загиналите.

Магнатът пътувал от Бахамските острови до Форт Лодърдейл, Флорида. Хеликоптерът му паднал в Атлантическия океан, като нито един от пътниците на борда не е оцелял.

„Форбс” посочва, че Клайн започва работа във въглищните мини на едва 15-годишна възраст. Когато е на 22 години той се отказва от университетското образование и се заема с правенето на кариера във въгледобивната промишленост, следвайки примера на дядо си, който също е бил миньор.

Десет години по-късно основава групата „Cline” за извличане на въглища от хълмовете на Апалачите. В началото на XXI век въгледобивът в Илинойс е в упадък и Клайн успява да получи сравнително евтино права за добив в целия щат.

След това създава компанията „Foresight Energy”, която продава през 2015 г. за 1,4 млрд. долара.

В началото на 2017 г. открива нова мина в Нова Скотия, като преди смъртта си планирал да открие още една в западна Канада.

Клайн бе известен с екстравагантния си начин на живот. Имението му в Западна Вирджиния включва езеро, картинг писта, както и земя, на която милиардерът е отглеждал коне, кози и лами. Той е притежавал луксозна яхта с пет спални и дори собствена подводница.

Christopher Cline, a North Palm Beach coal-mining mogul, is reported to have been one of seven people who died in a helicopter crash. https://t.co/hz0dUnIKzl

„Днес загубихме суперзвезда на Западна Вирджиния, а аз загубих много близък приятел”, коментира губернаторът на щата Джим Джъстис.

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.