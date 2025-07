Забраняват и YouTube на тийнейджърите в Австралия

С айтът за видеообмен YouTube ще бъде включен в първата в света забрана за социални медии в Австралия за деца под 16 години, след като правителството отмени предишно изключение за платформата, пише BBC.

Сайтът за споделяне на видеоклипове трябваше да бъде изключен от забраната, която ще ограничи TikTok, Instagram, Facebook, X и Snapchat и се очаква да влезе в сила през декември.

Съгласно забраната, тийнейджърите все още ще могат да гледат видеоклипове в YouTube, но няма да им бъде разрешено да имат акаунт, който е необходим за качване на съдържание или взаимодействие в платформата.

YouTube - собственост на Google - твърди, че не трябва да бъде блокиран за деца, тъй като платформата „предлага редица полезни и стойностни неща на по-младите австралийци“: „Това не е социална медия“, се казва в изявление на компанията в сряда.

Законите на Австралия се следят с голям интерес от световните лидери, като Норвегия обяви подобна забрана, а Обединеното кралство заяви, че обмисля да последва примера ѝ.

