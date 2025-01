За една част от секундата Русия унищожава три поколения от украинско семейство

П люшени мечета – големи и малки – са струпани около гроба на Адам Бухайов, сякаш му правят компания. Но 17-месечното дете не е само. Майка му София Бухайова, на 27 години, е погребана в гроба с него, в южния украински град Запорожие. Прабабата на Адам, 68-годишната Тетяна Тарасевич, е в гроба точно до тях, предават журналисти от ВВС.

Тримата бяха убити заедно на 7 ноември миналата година при руска атака във войната, която погълна Украйна от 2022 г.

Някои от последните мигове на Адам бяха заснети от Тетяна във видео на нейния телефон. Двамата са били на разходка с майката на Адам София. Русокосият, синеок Адам носи червен анорак и вълнена шапка с Мики Маус на предната част. "Не сваляй шапката си," казва му Тетяна нежно, "ще ти е студено." Той го прави, но въпреки това.

Един час по-късно, тримата се намират вкъщи, на път да хапнат, когато руска управляема въздушна бомба разрязва жилищния им блок. Адам, София и Тетяна бяха убити, заедно с още шестима цивилни.

