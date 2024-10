За да спаси телефона си - жена вися с главата надолу между скали в продължение на 7 часа

Ш окираща сцена се разигра в долината Хънтър, когато жена прекара цели 7 часа с главата надолу заклещена между скали.

Службата за бърза помощ на Нов Южен Уелс (NSW) публикува снимки от инцидента, на които могат да се видят само босите стъпала на жената.

Тя се е разхождала с приятели в частен имот в Лагуна, малък град в долината Хънтър, на около 120 км. от Сидни, когато изпуснала телефона си в процеп между две скали.

PHOTO STORY: Woman Trapped Upside Down Between Rocks For 7 Hours In Australia



A woman in Australia’s Hunter Valley was trapped upside down between two large boulders for seven hours after attempting to retrieve her dropped phone.



Read more: https://t.co/8xsUQgATRQ pic.twitter.com/5MphIbiMSq