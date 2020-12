Взрив избухна в центъра на Нашвил, ранени

В зрив избухна днес в центъра на американския град Нашвил, столицата на щата Тенеси. Трима души са ранени, пострадаха сгради, предаде Асошиейтед прес. Властите заявиха, че според тях експлозията е била умишлена. Разследването се ръководи от ФБР.

Градската полиция каза, че е отговорила на сигнал за изстрели, но не е установила непосредствени признаци за стрелба. Полицаите обаче са забелязали подозрителен автомобил и са извикали специалисти по опасни материали. Докато чакали, автомобилът избухнал.

По данни на полицията трима души са откарани в местни болници, но никой от тях не е в критично състояние. Няколко души са били отведени за разпит в централното полицейско управление.

Footage from the scene on 2nd Ave North as multiple agencies continue to work and investigate an explosion from earlier this morning. pic.twitter.com/5g40RhwNNl