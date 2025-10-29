Възрастна жена, изоставена от круизен кораб на остров, е намерена мъртва

А встралийските власти разследват случая, след като 80-годишна жена, оставена на остров в Големия бариерен риф от круизен кораб, е била намерена мъртва, предаде ВВС.

Жената е била на поход на остров Лизард, на 250 км северно от Кернс, заедно с други пътници от круизния кораб Coral Adventurer в събота, 25 октомври, но се смята, че се е отделила от групата, за да си почине.

Корабът е напуснал острова около залез слънце, но се е върнал няколко часа по-късно, след като екипажът е осъзнал, че жената липсва. Голяма спасителна операция е открила тялото на жената в неделя сутринта, на 26 октомври.

Австралийската агенция за морска безопасност (AMSA) съобщи, че разследва случая и ще се срещне с екипажа на кораба, когато той акостира в Дарвин по-късно тази седмица.

An 81-year-old woman has died on Lizard Island in far north Queensland after the cruise ship she was travelling on left without her. #cruise #stranded #desertisland #lizardisland #fnq pic.twitter.com/UVRcVhBw8F — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) October 28, 2025

Говорител на AMSA каза, че агенцията е била уведомена за изчезналата жена около 21:00 ч. местно време в събота (05:00 GMT в петък) от капитана на кораба.

Агенцията заяви, че ще работи с други съответни органи за разследване на случая и че приема сериозно безопасността на пътниците и екипажа на борда на търговските кораби.

Изпълнителният директор на Coral Expeditions Марк Фифийлд каза, че персоналът е свързал семейството на жената и предлага подкрепа заради „трагичната смърт“.

„Докато разследването на инцидента продължава, ние дълбоко съжаляваме, че това се е случило, и предлагаме пълната си подкрепа на семейството на жената“, каза Фифийлд.

Според Courier Mail възрастната австралийка се е присъединила към групов поход до най-високия връх на острова, Кукс Лук, преди да реши, че има нужда от почивка.

Трейси Айрис е плавала близо до острова миналия уикенд и каза пред Австралийската радио-телевизионна корпорация (ABC), че е видяла хеликоптер, който използва прожектор, за да претърсва пътека на острова около полунощ в събота.

Elderly woman left behind by cruise ship on Great Barrier Reef island found dead https://t.co/3QFGw7Y1L9 — BBC News (World) (@BBCWorld) October 29, 2025

Тя каза, че около седем души с фенери са отишли на острова, за да търсят, но операцията е била прекратена около 03:00 ч. местно време, като хеликоптерът се е върнал в неделя сутринта, когато е било открито тялото.

„Знаехме, че е мъртва, защото веднага извикаха всички обратно от търсенето“, каза тя пред ABC.

„И никой не отиде на мястото, над което хеликоптерът кръжеше, до по-късно същия ден, когато пристигна полицията.“

Айрис каза, че инцидентът явно е бил травмиращ за екипажа и пътниците.

„Беше много тъжно в този рай да се случи тази трагедия. Трябваше да бъде щастливо време за тази мила дама.“

Разбира се, че жената е била на първата спирка от 60-дневен круиз около Австралия, като билетите за пътуването струват десетки хиляди долари.

Според уебсайта на компанията Coral Adventurer побира до 120 гости с 46 души екипаж. Той е специално построен за достъп до отдалечени райони на австралийското крайбрежие и е оборудван с „тендери“ – малки лодки, използвани за извеждане на пътниците на дневни екскурзии.

Полицията в Куинсланд съобщи, че ще бъде подготвен доклад за коронера относно „внезапната и несъмнителна смърт“ на жената.