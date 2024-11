Мистериозна 400-годишна жена-вампир се връща към живота с реконструкция на лицето

С поред местния фолклор от XVII в. трупът на млада жена, намерен в Северна Полша, е бил със сърп на врата и катинар на левия палец на крака и не е могъл да се вдигне от немаркирания си гроб. Но самоличността ѝ и начинът, по който се е озовала в такова състояние, са тайни, които изследователите твърдят, че едва сега започват да разкриват.

Археолозите за първи път правят мрачното откритие през 2022 г. и проучват останките, за да разберат коя е била жената и защо тя, а може би и други, погребани в същото поле преди около 400 години, са били определяни като вампири или демони.

Сега, използвайки контурите на черепа ѝ, както и информация от ДНК проба, извлечена от скелета ѝ, изследователите са пресъздали как може би е изглеждало лицето ѝ. Поразителната 3D реконструкция на Зосия, както я наричали местните жители, хвърля светлина върху човека, намерен в ужасяващия гроб.

Археологът Дариуш Полински, ръководител на екипа, открил останките на Зося, заяви, че е бил „зашеметяващ“ момент, когато за първи път е видял реконструкцията, направена от шведския съдебен лекар Оскар Нилсон.

„Той добави толкова много чувства, толкова много емоции. Това не беше маска“, каза Полински, професор по средновековна история в университета „Николай Коперник“ в Торун, Полша.

Пътуването на изследователския екип за разкриване на самоличността на Зосия е представено в новия документален филм „Полето на вампирите“ , който е продуциран от Caravan Media и е излъчен на 30 октомври като епизод от поредицата на PBS „Тайните на мъртвите“.

За Нилсън, който старателно възстановява лицето на Зозия с помощта на глина, поставена върху 3D отпечатан модел на черепа ѝ, е било емоционално да види младата жена такава, каквато вероятно е изглеждала в живота.

