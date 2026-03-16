Свят

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект

16 март 2026, 08:07
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обвини редица медии, че разпространяват дезинформация за войната в Иран, предаде ДПА.

По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект.

"Изкуственият интелект стана още едно оръжие за дезинформация, което Иран използва доста добре, като се има предвид, че те биват унищожавани с всеки изминал ден", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл". "Факт е, че Иран е на път да бъде унищожен, а единствените битки, които "печелят", са онези, които сами създават чрез изкуствен интелект и които се разпространяват от корумпираните медии", отбеляза той.

"Радикалната Лява Преса е напълно наясно с това, но продължава с фалшивите истории и ЛЪЖИ", добави американският лидер.

Тръмп посочи, че е "изключително доволен" от факта, че председателят на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар прави преглед лицензите на новинарските медии.

Манипулации с ИИ: Защо Доналд Тръмп ги споделя

Кар в събота предупреди, че лицензите на някои медии могат да бъдат отнети. Той написа социалната мрежа "Екс", че телевизионните канали, които разпространяват "фалшиви новини и изкривяване на фактите", имат възможност да "коригират курса си" преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.

Тръмп неведнъж е обвинявал медиите в пристрастност и недобросъвестно отразяване на събитията. В миналото той е разпространявал и неверни твърдения, както и съдържание, създадено с помощта на изкуствен интелект, включително представяне на своята визия за бъдещето на ивицата Газа и расистко видео, в което бившият президент Барак Обама и съпругата му Мишел са изобразени като маймуни, припомня ДПА.

Източник: БТА, Николай Велев    
Доналд Тръмп Дезинформация Изкуствен интелект Медии Фалшиви новини Война в Иран Брендън Кар Лицензи на медии Трут соушъл Иран
