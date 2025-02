„Всичко е по-добре отпреди": Как Сирия кани отново туристи

„Здравейте от Свободна Сирия. В момента съм в Дамаск. Зимата е прекрасна. Всичко е по-добре от преди. Всички са супер оптимистично настроени след падането на режима на Асад“, казва пред CNN Travel Аюб Алсмади, основател на Syria Scope Travel.

На 8 декември 2024 г. Дамаск пада в ръцете на сирийските бунтовници. С разпадането на режима на Башар Асад 24-годишното управление на диктатора приключи безславно, когато той избяга в Москва. Сега над Дамаск се вее зеленото, бялото и черното знаме на „Свободна Сирия“, а местни оператори като Алсмади се надяват да съживят опустошената туристическа индустрия на Сирия.

За първи път от 2011 г. насам, когато Сирия бе потопена в продължилата десетилетия гражданска война, отнела живота на стотици хиляди цивилни, международни авиокомпании, сред които Qatar Airways и Turkish Airlines, възобновиха дейността си в Дамаск.

Въпреки че много правителства съветват своите граждани да не посещават Сирия - Държавният департамент на САЩ препоръчва да не се пътува „поради риск от тероризъм, граждански безредици, отвличане или вземане на заложници и въоръжени конфликти“, а Службата за развитие на Обединеното кралство заявява: „Ако сте британски гражданин в Сирия, напуснете страната с всички възможни средства“ - компаниите за приключенски пътувания планират обиколки през следващите месеци.

Само шест седмици след като бунтовниците свалиха от власт Асад, Алсмади посрещна първите туристи на ливанско-сирийската граница в средата на януари.

„В момента, заради войната, всеки един човек по света знае за Сирия. Сега, когато Асад си е отишъл, съм сигурен, че туристическата индустрия ще се развива толкова бързо. И веднага щом правителствата престанат да казват „Не ходете в Сирия“, туризмът ще се разрасне“, каза той от Дамаск.

Преди войната

„През 2010 г. повече от 10 милиона туристи са посетили Сирия. Туризмът е изключително мощен инструмент, който помага на държавите да се възстановят след години на война. Той помага да се създаде надежда, особено в страна, в която много други индустрии са били унищожени по време на конфликта“, казва Джеймс Уилкокс, основател на Untamed Borders, компания, специализирана в екстремни дестинации, която е насрочила първата си сирийска обиколка след падането на режима на Асад за април 2025 г.

Според сведенията преди гражданската война туризмът е съставлявал 14% от БВП на Сирия. С историята си, която се простира назад до древността, туристите бяха привлечени от древни обекти като Палмира, гръко-римски град, до голяма степен разрушен от ИДИЛ, и пустинни пейзажи, осеяни със замъци от епохата на кръстоносците като Крак дес Шевалие. Дамаск е един от най-старите непрекъснато обитавани градове в света, а зеленото средиземноморско крайбрежие, някога известно с къпещите се в слънце плажни курорти, гъмжи от тюркоазени води и пясъчни заливи.

Аднан Хабаб, директор на Nawafir Travel and Tours, открива през 2010 г. хотел Beit Zafran Hotel de Charm в преустроена къща от османската епоха от 1836 г. в стария град на Дамаск, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. С разцвета на туризма в Сирия преди конфликта, стаите на Habbab са напълно резервирани. Година по-късно, когато избухва войната, той заключва историческите дървени врати на хотела си.

