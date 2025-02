Макрон става първият лидер на ЕС, който разговаря с новия президент на Сирия

Ф ренският президент Еманюел Макрон стана първият държавен глава от Европейския съюз, който разговаря директно с новия сирийски президент Ахмад ал-Шараа във вторник.

Кабинетът на Макрон съобщи, че той е "поел инициативата" да се свърже с ал-Шараа, който беше назначен за временен президент в края на януари, след падането на режима на Башар Асад през декември. Двамата лидери обсъдиха "необходимостта от продължаване на борбата срещу тероризма", а Макрон изрази "надеждата си, че процесът, иницииран от временните власти, ще отговори напълно на стремежите на сирийския народ".

Преди този разговор ал-Шараа се беше срещнал с френския външен министър Жан-Ноел Баро и германския му колега Аналена Бербок по време на тяхно посещение в Дамаск миналия месец. Визитата предизвика реакции, когато ал-Шараа се ръкува с Баро, но не и с Бербок.

Syrian leader Ahmad al-Sharaa:



We don’t want war with Israel or any country. We told Israel to stop, and if it continues, we’ll apply pressure.



There’s no excuse for occupation. pic.twitter.com/GqGkm3da75