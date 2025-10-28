"Всичко е истина": Убиецът на Шиндзо Абе призна вината си

М ъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен, в началото на процеса, предаде Франс прес.
"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, на когото са повдигнати обвинения в убийство и в незаконно притежание на оръжие.
Той влезе в съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи, уточнява АФП.