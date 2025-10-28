Свят

"Всичко е истина": Убиецът на Шиндзо Абе призна вината си

Мъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен

28 октомври 2025, 08:29
"Всичко е истина": Убиецът на Шиндзо Абе призна вината си
Източник: БТА/АР

М ъжът, обвинен в убийството на бившия японски премиер Шиндзо Абе през 2022 г., се призна за виновен, в началото на процеса, предаде Франс прес.

"Всичко е истина", заяви 45-годишният Тецуя Ямагами, на когото са повдигнати обвинения в убийство и в незаконно притежание на оръжие.

Той влезе в съдебната зала в Нара, охраняван от четирима полицаи, уточнява АФП.

Източник: Иво Тасев/БТА    
Шиндзо Абе Тецуя Ямагами Убийство Япония Съдебен процес Признание за вина
