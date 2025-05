Путин прие вдовицата на Шиндзо Абе в Москва

Р уският президент Владимир Путин прие вчера в Москва вдовицата на убития японски министър-председател Шиндзо Абе – Акие Абе, пет месеца след като новоизбраният тогава американски президент Доналд Тръмп я посрещна в имението си "Мар а Лаго" в щата Флорида, предаде Франс прес.

Акие Абе не беше в Русия в официално качество, а в Токио – чиито отношения с Москва са хладни – заявиха, че не са комуникирали с 62-годишната жена във връзка с посещението.

"Знам, че неговата мечта – и той наистина полагаше усилия да постигне това – беше да сключи мирен договор между нашите две страни", каза руският президент пред нея, според изявление на Кремъл на английски език.

"Ситуацията сега обаче е различна, днес няма да се занимаваме с този аспект", добави той, поднасяйки цветя на Акие Абе и предлагайки ѝ президентската си лимузина, с която тя да отиде на балет в Балшой театър.

🇷🇺🇯🇵 Touching footage of Japanese PM Shinzo Abe's widow bursting into tears at a meeting with Putin as she listened to the 🇷🇺 president's recollections of his meetings with Shinzo Abe.

Putin: your husband greatly contributed to promoting friendly relations between 🇷🇺 & 🇯🇵 pic.twitter.com/XSV3CAYKXI