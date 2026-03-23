„Всеки показател свети в червено“: Земята е тласкана отвъд своите предели

К лиматът на Земята е по-дисбалансиран от всякога в цялата записана история, предупреди метеорологичната агенция на ООН. Световната метеорологична организация (WMO) заявява, че нашата планета натрупва много повече топлинна енергия, отколкото може да отдаде, като това се дължи на емисиите на затоплящи газове като въглеродния диоксид.

Този рекорден „енергиен дисбаланс“ е затоплил океана до нови нива през миналата година и е продължил да топи ледените шапки на планетата. А учените се опасяват, че естествена фаза на затопляне, наречена Ел Ниньо – очаквана да започне по-късно тази година – може скоро да доведе до нови температурни рекорди.

В отговор на доклада генералният секретар на ООН Антониу Гутериш повтори призива си страните да се откажат от изкопаемите горива и да преминат към възобновяема енергия, за да „осигурят климатична сигурност, енергийна сигурност и национална сигурност“.

„Планетата Земя е тласкана отвъд своите граници. Всеки ключов климатичен показател свети в червено“, предупреди той в типично въздействащо видео обръщение.

Our global climate is in a state of emergency.



The latest @WMO report clearly shows that every key climate indicator is flashing red.



The way ahead must be grounded in science, common sense & the courage to take urgent #ClimateAction.https://t.co/WBfGqBuowU — António Guterres (@antonioguterres) March 23, 2026

Последните 11 години са били най-топлите 11 години в историята на измерванията, които датират от 1850 г., съобщава Световната метеорологична организация (WMO), цитирана от Би Би Си (BBC).

През 2025 г. средните глобални температури на въздуха са били с около 1,43°C по-високи от тези в „прединдустриалния“ период – преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива.

Временно охлаждане, причинено от естествения климатичен модел Ла Ниня, означава, че 2025 г. не е била толкова гореща, колкото 2024 г., която е била повлияна от противоположната фаза Ел Ниньо. Въпреки това, миналата година остава една от трите най-топли от началото на измерванията. Много учени вече смятат, че затоплянето се ускорява, въпреки че отбелязват, че температурите като цяло остават в рамките на дългосрочните прогнози.

WMO посочва и множество други доказателства, че климатът се променя по-бързо, отколкото някога сме наблюдавали. Може би най-изчерпателната мярка е количеството допълнителна топлинна енергия, която Земята поема. Този „енергиен дисбаланс“ в крайна сметка задвижва климатичните промени и е достигнал нов връх през миналата година, съобщава WMO.

Докато учените все още изясняват защо Земята е натрупала толкова много допълнителна топлина през последното десетилетие, те нямат съмнение, че парниковите газове, задържащи топлината – като въглеродния диоксид (CO2) – са основната причина за този дисбаланс.

Нивата на CO2 в атмосферата са най-високите от поне два милиона години, според WMO, поради човешки дейности като изгарянето на изкопаеми горива. Част от допълнителната енергия, задържана от тези газове, затопля атмосферата и сушата, както и топи ледовете на планетата.

Световните ледници са преживели една от петте най-лоши години в историята през 2024/25 г., според предварителни данни, докато морският лед в двата полюса е бил на или близо до рекордно ниски нива през по-голямата част от 2025 г.

Но над 90% от допълнителната енергия на Земята затопля океаните, което от своя страна вреди на морския живот, води до по-интензивни бури и допринася за покачването на морското равнище. Топлината, съхранена в горните 2 км от световния океан, е достигнала нов връх миналата година, съобщава WMO. През последните две десетилетия тя се е увеличавала повече от два пъти по-бързо, отколкото в края на XX в.

„Човешките дейности все повече нарушават естественото равновесие и ще живеем с тези последици стотици и хиляди години“, заяви проф. Селесте Сауло, генерален секретар на WMO.

Докладът посочва и настоящите последици от повишаването на температурите, които усилват много видове екстремни климатични явления и подпомагат разпространението на заболявания като денга.

Югозападната част на САЩ в момента е в разгара на рекордна ранна гореща вълна, като температурите на места надвишават 40°C през последните дни – около 10–15°C над нормалното. Бърз анализ на учени от групата World Weather Attribution в петък установи, че интензивността на жегата би била „на практика невъзможна“ без причинените от човека климатични промени.

Изследователите също така внимателно наблюдават Тихия океан, като дългосрочните прогнози силно предполагат, че затоплящата фаза Ел Ниньо може да се формира през втората половина на 2026 г. Ел Ниньо – върху фона на причиненото от човека затопляне – може да изтласка температурите до нови върхове през 2027 г.

„Ако преминем към Ел Ниньо, ще видим отново повишаване на глобалната температура и потенциално нови рекорди“, каза д-р Джон Кенеди от WMO.