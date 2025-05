Връзка от разстояние и примиряване със смъртта: Спомени от Skype

О т разцъфтяваща любов на различни континенти, до улесняване на комуникацията между семейства, Skype заемаше уникално място в сърцата на хората в продължение на години. В епохата преди Zoom, WhatsApp и Teams, услугата за видео разговори се утвърди като един от най-популярните уебсайтове в света, пише ВВС.

Skype предостави на потребителите възможност да правят безплатни разговори от компютър на компютър и по-късно се трансформира в средство за осъществяване на евтини разговори към стационарни и мобилни телефони в различни части на света. Въпреки това, през последните години Skype навлезе в период на спад, след като неговият собственик, Microsoft, насочи усилията си към Teams.

От днес, 5 май, услугата е прекратена за винаги, като единственото изключение ще бъде функцията Skype for Business.

Краят на една ера: От днес Skype спира да съществува

Ето някои от многото истории на хора, чиито животи бяха докоснати от Skype, от стартирането на платформата през 2003 г.

Двойката на дълги разстояния, която се влюби

Long-distance romance and closure from husband's death - your memories of Skype https://t.co/Aq2CdX6pQZ