Вокалист заспа зад волана след прощален концерт и катастрофира

В окалистът на REO Speedwagon Тери Лутрел е пострадал, след като е катастрофирал с колата си, когато е заспал зад волана - само няколко часа след като е изнесъл прощалния концерт на групата в Илинойс, съобщи New Yоrk Post .

Вокалистът задрямал в неделя сутринта, докато шофирал по междущатска магистрала 57, на около 30 мили южно от Шампейн, щата Илинойс, където се състоял концертът.

Former REO Speedwagon lead vocalist Terry Luttrell was injured in a car crash after falling asleep at the wheel, according to ‘The News-Gazette.’ https://t.co/f62ZEdvkSM

„Въздушната възглавница се задейства и малко ми спука гръдната кост“, разкрива Лютрел пред The News-Gazette във вторник.

"Имам малки болки в гърба и врата. Това не е нищо, което да не може да се преодолее.", допълва той.

Лютрел признава, че не си е починал много преди катастрофата.

Рокаджията е пял с бившата си група в събота вечер по време на прощалния им концерт „Legacy of REO Speedwagon“ в State Farm Center, който е родният град на групата.

След това вокалистът е отишъл на афтърпарти и е раздавал автографи на феновете до 2 ч. през нощта, съобщава изданието.

Когато Лютрел пристигнал в хотела си рано в неделя, бил изненадан от още 40 фенове, които искали автографи.

Певецът си легнал около 4:30 ч., но не останал да спи дълго.

Той се събудил няколко часа по-късно, за да пътува до Сейнт Луис, на близо три часа южно от Шампейн, за бизнес пътуване.

След около 30 минути шофиране обаче той заспива на междущатска магистрала 57.

„Просто се случи“, казва Лутрел пред вестника.

"Заспах. Преобърнах колата, събудих се и бях в пашкул [въздушните възглавници]. За съжаление, колата беше разбита", разкрива той.

Но музикантът все пак е „успял да се изправи и да излезе от колата“.

REO Speedwagon rocker Terry Luttrell sustains horror crash injuries after falling asleep at the wheel | Daily Mail Online. Don’t know or follow this individual BUT “fell asleep” in entertainment speak is usually drunk or drugged out of my mind. Get well! https://t.co/snJfJ6ldDW