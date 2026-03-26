Синът на Мадуро: Имаме доверие в американското правосъдие

С инът на сваления венецуелски лидер Николас Мадуро заяви, че има доверие в съдебната система на Съединените щати, въпреки че баща му е изправен пред съд в Ню Йорк след задържането му от американските сили.

Николас Мадуро Гера, известен като „Николасито“ и действащ депутат, подчерта в интервю за АФП в Каракас: „Имаме доверие в правната система на Съединените щати“, като същевременно настоя, че баща му се ползва с „глобален имунитет съгласно Женевската и Виенската конвенция“.

Отложиха делото срещу Мадуро в САЩ

Съдебното заседание днес е съсредоточено основно върху процедурни въпроси преди същинското разглеждане на делото. 63-годишният бивш държавен глава е обвинен в САЩ по четири пункта, включително за „наркотероризъм“, като според обвинението е подпомагал мащабен трафик на наркотици чрез връзки с партизански движения и престъпни картели.

Съпругата му Силия Флорес също е обвиняема по три пункта. Двамата отхвърлят обвиненията, а защитата им настоява за прекратяване на делото, като аргументира, че международните санкции срещу Венецуела възпрепятстват финансирането на тяхната защита.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че срещу Мадуро могат да бъдат повдигнати и допълнителни обвинения, без да дава конкретни детайли.

След пристигането си в САЩ на 3 януари Мадуро и съпругата му се намират в ареста в затвора „Метрополитън детеншън сентър“ в Бруклин, известен с лошите условия. По информация на неговото обкръжение той е изолиран, без достъп до интернет и медии, и прекарва времето си в четене на Библията.

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

В Каракас стотици негови привърженици се събраха на централен площад, за да изразят подкрепа по време на съдебното заседание, скандирайки „Свобода за Силия и Николас“.

„Сигурни сме, че не могат да задържат нашия президент“, заяви един от участниците в проявата.