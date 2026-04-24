"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

Н ационалният съвет на "Да, България" реши да предложи на коалиционните партньори от „Демократи за силна България“ и „Продължаваме промяната“ за обсъждане и подписване на коалиционно споразумение между партиите в коалицията ПП-ДБ.

Съветът предлага съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея.

Друг акцент в решението е да стартира подготовката за явяване на президентските избори и издигане на единна демократична кандидатура за президент, предава NOVA.

Предложението е коалиционното споразумение да съдържа най-малко следните основни елементи - органи за управление на коалицията; механизми и правила за вземане на решения; принципи и правила за дейността на парламентарната група, гарантиращи по-голяма оперативност, политическа координация и ефективност; съвместни заседания на националните и изпълнителните органи, както и на органите на местно и областно ниво; съставяне на единни щабове за избори; критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика и премахване на партийните квоти при следващи избори.